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蕭敬騰演出前1天突宣布取消！　自責道歉：醫生判定為病毒感染

記者劉宜庭／綜合報導

蕭敬騰健康亮紅燈！他今早（20日）透過微博發文宣布，原本今要飛往珠海，但因健康問題無法如期參加明、後兩天的音樂劇演出，為此感到十分自責，文中也提到病況：「從昨晚開始身體不適，全身無力，喉嚨劇痛，經醫生判定為病毒感染。」

▲▼2024 hito流行音樂獎頒獎典禮-蕭敬騰 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭敬騰身體不適臨時取消演出。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

文中，蕭敬騰表達了對於無法參與音樂劇演出的遺憾與自責，並向所有臺前幕後的工作人員及支持他的朋友們致歉，為此感到不捨與自責，「我只期盼病毒儘快遠離，讓我能儘快歸隊，謝謝大家的關心。」

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最後，蕭敬騰再度致歉，「很抱歉沒把自己照顧好，未來我會更加注意，不讓大家擔心失望。」貼文一出，隨即吸引大批粉絲關心，不少人也留言希望他能早日康復。

▲蕭敬騰聲明。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰）

▲蕭敬騰聲明。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰）

【蕭敬騰全文】

原訂今天飛往珠海準備
6/21 6/22 演出音樂劇《胭脂扣》
但從昨晚開始身體不適
全身無力 喉嚨劇痛
經醫生判定為病毒感染
很抱歉我必須缺席珠海演出
很不捨很自責
對臺上幕後同事造成的困擾深感歉意
也對支持我的朋友們深感歉意
我只期盼病毒儘快遠離
讓我能儘快歸隊
謝謝大家的關心
很抱歉沒把自己照顧好
未來我會更加注意
不讓大家擔心失望
#音樂劇胭脂扣#收起

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