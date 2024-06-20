陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希被爆料遭老公陳曉提離婚，男方離家並更換了手機號碼，得透過第三人或工作人員才能找到人，狗仔跟拍半年都無法拍到夫妻同框，引發各界議論。雙方截至目前為止都沒有回應，她被挖出昔日回應「陳曉眼睛裡沒光」。

▲陳妍希被爆陳曉提離婚。（圖／翻攝自微博）

陳妍希過去一段訪問引發關注。她曾說「有些網友真的很幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光了，他是奧特曼嗎？」、「這日子還是我們在過，其實只要在我們自己的小世界裡面是穩穩當當的、開心地過我們的小日子，外面那些東西不重要」。然而她被爆與陳曉婚姻破裂，男方願淨身出戶離婚，且換手機還封鎖了她，令她心裡備受折磨，狗仔「推理君江小宴」稱追蹤夫妻半年沒有同框，陸媒《新浪娛樂》、《搜狐娛樂》詢問爆料是否屬實，陳曉方沒有回應。

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▲陳妍希曾回應「陳曉眼睛裡沒光了」，受訪畫面被挖出。（圖／翻攝自微博）

目前陳妍希微博設定僅半年可見，最新一次更新是發文祝福港星容祖兒生日快樂，不過留言串湧入網友催促闢謠，眾人留言「姐姐快辟謠吧，微博不知道誰又造謠了」、「如果是假的，讓男方出來闢謠，感覺你婚後一直被各種造謠和罵」、「離吧，陳曉也不出來維護，看著就生氣」。

▲網友湧入陳妍希微博留言。（圖／翻攝自微博）