ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希被爆料遭老公陳曉提離婚，男方離家並更換了手機號碼，得透過第三人或工作人員才能找到人，狗仔跟拍半年都無法拍到夫妻同框，引發各界議論。雙方截至目前為止都沒有回應，她被挖出昔日回應「陳曉眼睛裡沒光」。

▲▼陳妍希曾回應「陳曉眼睛裡沒光了」。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希被爆陳曉提離婚。（圖／翻攝自微博）

陳妍希過去一段訪問引發關注。她曾說「有些網友真的很幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光了，他是奧特曼嗎？」、「這日子還是我們在過，其實只要在我們自己的小世界裡面是穩穩當當的、開心地過我們的小日子，外面那些東西不重要」。然而她被爆與陳曉婚姻破裂，男方願淨身出戶離婚，且換手機還封鎖了她，令她心裡備受折磨，狗仔「推理君江小宴」稱追蹤夫妻半年沒有同框，陸媒《新浪娛樂》、《搜狐娛樂》詢問爆料是否屬實，陳曉方沒有回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳妍希曾回應「陳曉眼睛裡沒光了」。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希曾回應「陳曉眼睛裡沒光了」，受訪畫面被挖出。（圖／翻攝自微博）

目前陳妍希微博設定僅半年可見，最新一次更新是發文祝福港星容祖兒生日快樂，不過留言串湧入網友催促闢謠，眾人留言「姐姐快辟謠吧，微博不知道誰又造謠了」、「如果是假的，讓男方出來闢謠，感覺你婚後一直被各種造謠和罵」、「離吧，陳曉也不出來維護，看著就生氣」。

▲▼陳妍希曾回應「陳曉眼睛裡沒光了」。（圖／翻攝自微博）

▲網友湧入陳妍希微博留言。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本58歲大叔跳鎖舞　練倒立下腰寶刀未老

推薦閱讀

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

陳妍希、陳曉爆婚變「最後合體畫面」流出！　同框0互動被拍

陳妍希、陳曉爆婚變「最後合體畫面」流出！　同框0互動被拍

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

《墨雨》爆紅被挖選角內幕「2男神拒演肅國公」！于正怒：傷害無辜

《墨雨》爆紅被挖選角內幕「2男神拒演肅國公」！于正怒：傷害無辜

汪小菲再婚「首公開帶妻見張蘭」　婆媳互動曝光…Mandy主動獻紅包

汪小菲再婚「首公開帶妻見張蘭」　婆媳互動曝光…Mandy主動獻紅包

孫安佐經紀人身分起底「曾當過AV男優」！　選立委提政見：咖哩飯不能攪拌

孫安佐經紀人身分起底「曾當過AV男優」！　選立委提政見：咖哩飯不能攪拌

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

陳妍希、陳曉爆婚變「最後合體畫面」流出！　同框0互動被拍

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

《墨雨》爆紅被挖選角內幕「2男神拒演肅國公」！于正怒：傷害無辜

汪小菲再婚「首公開帶妻見張蘭」　婆媳互動曝光…Mandy主動獻紅包

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳妍希, 陳曉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護
  2. 金曲35／準歌后勇揭兒時家暴痛「連夜與母逃家」驚險過程曝光
  3. 孫安佐涉槍砲案被逮　孫鵬急聘「王牌律師團」救子陣容曝光
  4. Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士
  5. 歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年
  6. 洪榮宏開唱被女粉絲塞爆！　人紅遭嫉妒「竟被狠砍4刀」　
  7. 快訊／孫安佐經紀人「提審聲請」被駁回　送回市刑大明天重做筆錄
  8. 鞠婧禕否認續約「工作室密碼被改」　粉絲狂轟公司：企圖綁架藝人
  9. 白癡公主「幼兒園畢業照」出土！　戴學士帽水汪大眼萌翻
  10. 趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366