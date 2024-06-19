金曲35／麋先生出道12年「0人退團」　曝原因：沒人有這勇氣

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生在今年金曲獎三度入圍最佳樂團獎，也將和同門的告五人角逐該獎項，麋先生說，他們平常就有在控制身材，常常一天只吃一餐，不過聖皓解釋，是因為他們睡得比較晚，聽聞告五人說屆時得一個獎就送100個麥當勞漢堡，聖皓笑說：「那我們就送100個肯德基蛋塔好了。」

▲麋先生三度入圍金曲最佳樂團獎。（圖／記者周宸亘攝）

他們早已鍍金，聖皓說這次就抱持著「想贏但不怕輸」的心情，坦言入圍者都是相識已久的朋友，也是可敬的對手，同樣入圍最佳樂團的滅火器主唱楊大正，上週受訪說對於這次得獎平常心，聖皓笑虧：「騙人啦！」也說相信大家都是抱持著開心的心情過去，「真的就是見到朋友，大家平常都在忙巡演。」

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被問到是否想好感言，聖皓說還沒有，但若真的得獎，最想感謝的就是上台領獎的跟十年前同樣的五個人，「這不容易，一個樂團團體、情侶都很難了，更何況五個來自不同家庭的人，五個人走到現在不容易，到現在都沒換過人，很珍貴。」

▲麋先生和告五人將同時角逐最佳樂團獎。（圖／記者周宸亘攝）

詢問他們出道12年如何維持團體感情，聖皓表示，可能因為大家從高中認識到現在，該有的摩擦以前就發生過，「現在我們非常了解彼此的點在哪裡，不會誤踩地雷。」所有團體的收入都是平均分成五等分，就算有人有情緒也不會鬧退團，「沒人有這勇氣，我們最珍惜的是我們五個都知道若不是麋先生，我們都不會是現在的自己，麋先生已經是我們的名片，我們很珍惜這個頭銜，也很珍惜彼此。」