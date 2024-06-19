史丹利「拿拐杖搭捷運沒人理」！　談博愛座吐無奈：只能消極抵抗

記者王靖淳／綜合報導

博愛座爭議及廢除與否一直是各界討論的話題，最近更發生多起因讓座問題而爆發的爭執事件。為此，藝人史丹利也有感而發地在臉書發文分享個人看法，無奈表示如今要教導老人博愛座的觀念已經來不及。

▲史丹利平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）



史丹利透露，過去曾拄著拐杖去搭捷運，只是當時不僅沒有一般座位能坐，就連博愛座也都被老人家坐滿，全程沒有人讓座，所以他只能站在可以靠背的車門邊。史丹利坦言，當時他理解到，即使自己已拄著拐杖，一般人或坐在博愛座上的老人都不覺得他需要座位，因為對方的觀念是「你坐在博愛座上就是不對」。

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▲史丹利發文分享對博愛座的看法。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

談到近期有部分老人要民眾把博愛座讓出來，史丹利建議遇到這樣的情況，當下可以說出自己坐博愛座的需求，若對方聽不進去，那就直接無視、任憑他們怒罵。史丹利認為，若對方罵到直接動手這樣更好，因為旁邊一定會有人錄影，影片內容就能作為自身提告的鐵證，「千萬不要先動手，先動手就輸了。」



▲史丹利透露年輕時曾拄拐杖搭捷運。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利表示，頑固老人們如今不會明白博愛座並非只有他們能坐，若要向他們教導、解釋觀念也已經來不及，所以現在有坐博愛座需求的人只能消極抵抗。最後，史丹利呼籲，平時不只有博愛座要讓坐，看到有座位需求的人也要記得讓座給他們。

【史丹利臉書全文】

看到最近那些博愛座的新聞，我突然想到年輕時，因為打球膝蓋受傷，雖然沒有打石膏，但我還是需要用拐杖才能行動。

我記得我拄著拐杖上捷運，位子都被坐滿了，包含博愛座，我只好慢慢的往可以靠背的車門邊移動。

從台北車站搭到士林吧，全程沒有人讓座，博愛座上坐的也是看似60多歲的老人家們。

但我也沒有去跟坐博愛座的人大罵，跟他說我只剩一隻腳應該比你還需要博愛座，我就這樣用一隻腳這樣撐到下車。

還好有車門邊可以靠，不然我應該會更痛苦吧....

那時我才理解到，即使我已經是拿著拐杖了，一般人或是坐在博愛座上的老人都不覺得你需要座位了，你怎麽會期待那些老人們會看到你坐在博愛座上的隱形需求呢？

他們不管你是不是肚子痛或是上班12小時很累，他們只覺得你坐在博愛座上就是不對。

我覺得遇到老人一直要你讓座時的處理方式，就是跟他說你需要博愛座的需求，他再不聽，就直接無視。

任憑他們怒罵，微笑的看著他們怒罵，罵到他們累了就好，如果他們動手的話更好，因為旁邊一定有人會錄影，這些都是提告的鐵證。

千萬不要先動手，先動手就輸了。

畢竟要告訴這些頑固的老人們，博愛座並不是只有老人可以坐也已經來不及他們也不會懂的，那真的有需求的人也只能這樣消極抵抗了。

但還是要說一下，要讓座的不只是博愛座喔！下次看到有需要的人，例如有黑眼圈長的像喬治克隆尼又拿著拐杖的傢伙，拜託讓座給他們喔~