狄鶯家遭搜索「孫安佐被帶回刑大」！虎媽名媛嘆「慈母多敗兒」

▲孫安佐疑似因先前在北市信義區亮出火槍，今台北市警方及檢調人員赴孫家進行搜索。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

孫安佐疑似因先前在北市信義區亮出火槍，今台北市警方及檢調人員赴孫家進行搜索，並查扣了部分火藥及匕首，孫安佐現被帶回偵訊，針對孫安佐一連串的行為，除了館長日前公開批評孫安佐，現房地產名媛王子苓也發聲，認為孫安佐先前公審父母，現又鬧出風波，直言「慈母多敗兒」。

王子苓表示，她說自己是父兼母職小孩帶大二個孩子，一聽到孫安佐公審父母的行為，又看到孫安佐的新聞讓她氣到不行，也贊同館長的發言。

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王子苓提到，她是一名不折不扣的虎媽。從小對女兒、兒子管教甚嚴，除了要求他們背誦抄寫百孝經及四書五經，她還不顧家人反對，將兒子送進軍校就讀，對兒女的教育比軍校嚴格，她認為小孩的蛻變過程，母親是扮演重要的一個角色，若孩子犯錯不應視而不見。

王子苓說，日前孫安佐的經紀人揹著瓦斯火槍和孫安佐到信義區，但狄鶯僅回應「隨他，平安就好」，讓她覺得很不負責任，也認為是否要等到出了人命才會正視？若將來成爲社會問題，也並非父母一句道歉就能解決。



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