ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

狄鶯家遭搜索「孫安佐被帶回刑大」！虎媽名媛嘆「慈母多敗兒」

孫安佐疑似因先前在北市信義區亮出火槍，今台北市警方及檢調人員赴孫家進行搜索。（翻攝畫面）

▲孫安佐疑似因先前在北市信義區亮出火槍，今台北市警方及檢調人員赴孫家進行搜索。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

孫安佐疑似因先前在北市信義區亮出火槍，今台北市警方及檢調人員赴孫家進行搜索，並查扣了部分火藥及匕首，孫安佐現被帶回偵訊，針對孫安佐一連串的行為，除了館長日前公開批評孫安佐，現房地產名媛王子苓也發聲，認為孫安佐先前公審父母，現又鬧出風波，直言「慈母多敗兒」。

王子苓表示，她說自己是父兼母職小孩帶大二個孩子，一聽到孫安佐公審父母的行為，又看到孫安佐的新聞讓她氣到不行，也贊同館長的發言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王子苓提到，她是一名不折不扣的虎媽。從小對女兒、兒子管教甚嚴，除了要求他們背誦抄寫百孝經及四書五經，她還不顧家人反對，將兒子送進軍校就讀，對兒女的教育比軍校嚴格，她認為小孩的蛻變過程，母親是扮演重要的一個角色，若孩子犯錯不應視而不見。

王子苓說，日前孫安佐的經紀人揹著瓦斯火槍和孫安佐到信義區，但狄鶯僅回應「隨他，平安就好」，讓她覺得很不負責任，也認為是否要等到出了人命才會正視？若將來成爲社會問題，也並非父母一句道歉就能解決。


更多鏡週刊報導
《新住民基本法》通過初審　移盟請願提4訴求
【高鐵工程濫撥款】挨批護航包商　台灣高鐵再發聲明擬提告
青鳥再返立院　公民團體警告國民黨：堅決抵制民主倒退法案

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐, 王子苓, 鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂團開唱「晚買票比早鳥還便宜」引爭議　1招彌補...人多到中場休息
  2. 孫安佐被逮「經紀人首發聲」！　曬黑底文20字吐現況
  3. 大象體操二度入圍金曲最佳樂團　再揭7月開唱「2重量級嘉賓」
  4. 蔡凡熙緊急代打救援！　認「收到王柏傑簡訊」道謝：酒駕真的不好
  5. 張信哲杜拜開唱萬人朝聖　成華人第一「外媒搶報導」
  6. 安芝儇苦練雙腳瘀青「傷照曝光」！　才剛定居高雄認1點住不習慣
  7. 李國修《莎姆雷特》再現！經典陣容「睽違10年」合體
  8. 15歲拿下國民少女季軍　22歲申力安單飛「甜美女團⭢性感辣妹」
  9. 謝霆鋒吊七層樓高翻摔　嚇壞女星衛詩雅尖聲大叫
  10. 金曲獎王力宏致敬李玟被消失　黃國倫：沒有這個必要

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366