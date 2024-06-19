快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

記者田暐瑋／綜合報導

滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」出資的台北大安區非法賭場，6月1日到6月14日試營運，19日凌晨就被警方查獲，引起社會關注。滴妹因此再度登上新聞版面，對此，她剛剛也首度發聲回應。

▲滴妹男友查理賭場被抄。（圖／翻攝自滴妹、查理IG）



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滴妹稍早在IG限動發表聲明，澄清自己與男友查理的非法賭場事件無任何關聯，對於看到新聞中出現了自己的名字，特此鄭重澄清不支持非法博弈行為，也從未參與任何博弈經營。

▲滴妹發聲切割。（圖／翻攝自滴妹IG）



北市警獲報，光復南路四段地下室一處德州撲克賭場涉嫌非法盈利，而且還高調在線上直播，18日深夜持搜索票前往查緝，現場30多人詢後依賭博罪送辦，賭客則依照社維法裁罰。

根據了解，這處賭場由3名撲克牌手經營，其中一人就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」。值得一提的是，超哥當晚也在現場，不過警方強調超哥沒有涉及不法，他在員警搜索前就離開了。

全文：

剛剛看到新聞有出現我的名字

想鄭重表達我與此事件無任何關聯

再者我不支持非法博弈行為

也從未參與任何博弈經營

謝謝大家的關心