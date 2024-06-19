夏米雅辦「假離婚」鐵證曝光！陳紹誠與人夫互告10罪　起底政三代時尚F4

▲夏米雅2021年為新書《四核心喻》出席記者會。



圖文／鏡週刊

與夏米雅的13年婚姻，最終卻換來雙方互告的局面，除了韓先生對夏米雅與陳紹誠提告妨害家庭、竊盜等罪名外，更對夏米雅提出偽造文書告訴，韓先生透露，不只自己告了兩人多條罪名，夏米雅與陳紹誠聯手告他也有8條，加一加至少超過10條。

對於夏米雅為了陳紹誠不惜與老公兼經紀人的韓先生撕破臉開告，讓韓先生怒氣難消表示：「去年12月14日那天起，我就回不了家了，就連她（夏米雅）在哪也不知道，後來陸續接到他們倆聯手告我的存證信函，告我的罪名包含保護令、妨害自由、私闖民宅共8條，其中兩條是陳紹誠告我的，他告我私闖民宅，偷跑去他家拍照，我連他家住在哪裡都不知道，收到存證信函還感到莫名其妙！」

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▲夏米雅辦理「假離婚」在離婚證書的配偶、證人欄上擅自簽名，全程都被韓先生錄影存證提告。（韓先生提供）

回顧陳紹誠的經歷，雖然當初在「時尚F4」中看起來沒那麼富，但他的爺爺是前教育部長陳立夫，在國民黨的歷史上地位頗高。算是「政三代」的陳紹誠，在美國普渡大學主修工業工程，並於香港中文大學讀完工商管理碩士MBA後返台；曾出席「TEDxNeihu」年會全程用英文演講，分享他如何從繁多資訊中發掘事實和知識的動力與方法。

▲夏米雅（中）去年5月才受雲林斗六分局邀請擔任反詐大使，如今卻因家務事被告偽造文書。（翻攝自夏米雅IG）

陳紹誠淡出演藝圈後，現為立夫醫藥研究文教基金會董事兼副執行長，主要推廣儒學、中醫和中華文化教育活動，沒想到如今被爆介入他人婚姻。



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