《聽海湧》揭秘劇名來由！黃冠智親吐拍攝心境：被拋棄

記者許逸群／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》超前導預告上架後立刻掀起熱烈討論，看過的網友都直呼震撼程度超越想像，大讚「電影般史詩級的巨作」，也有網友回憶起已逝爺爺曾談過二戰期間在南洋擔任軍伕時目睹的人間煉獄。主演黃冠智也在社群網站分享自己的心情：「神級期待！」

▲二戰懸疑劇集《聽海湧》，黃冠智在劇中飾演新海輝 。（圖／公視提供）

《聽海湧》以臺灣人的角度探討第二次世界大戰，吳翰林、黃冠智與朱宥丞飾演臺籍戰俘監視員三兄弟，跟隨日軍搭乘軍艦前往南洋。飾演小弟的朱宥丞談到，飾演年紀小小就命運多舛的新海木德，他坦言演出期間心情相當沉重，「有時候入戲太深會有點回不來，我只能深呼吸讓心情慢慢平復。」

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▲黃冠智（左起）、朱宥丞和吳翰林飾演三兄弟 。（圖／公視提供）

黃冠智在劇中飾演新海輝，同樣面臨有家歸不得的慘境，他表示拍攝期間心情就和角色一模一樣，「孤獨、不被諒解、迷惘、被拋棄、心痛等，真的就像過了新海輝的一生。」必須找導演和其他演員聊天，才能調適好心情。吳翰林飾演的新海志遠，劇中也有許多情緒很重的戲碼。

《聽海湧》日前釋出「海的概念」影像，同時也揭秘劇名的由來。導演孫介珩先談該劇想傳達的意念：「在故事中被捲入戰爭中的每個人，無論有沒有遠大的理想或偉大的目標，其實最終追求的都是平安結束這一切，然後回家。」而什麼能代表家呢？孫介珩解釋因臺灣四面環海，海浪聲象徵著家的存在。