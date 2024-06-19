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舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

記者田暐瑋／綜合報導

柯震東18日慶祝生日，邀請一票好友吃飯慶生，照片PO出後竟驚見南韓人氣女團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華也在席間，同場的還有賈靜雯、李李仁、陶晶瑩、楊銘威和方志友等人，令人意想不到的組合引起網友熱議：「太猛了旁邊站了個葉舒華！」

▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG、柯震東Threads）

▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG）

楊銘威18日在IG發文，PO出的雙人合照中驚見竟然是(G)I-DLE的舒華，開心寫道：「沒想到生日還有驚喜。」立刻吸引大批粉絲按讚直呼羨慕，連修杰楷都虧：「為何平常都不拍照？」而其實這場是柯震東和楊銘威的生日派對，方志友、賈靜雯、李李仁陶晶瑩一家四口都出席，超狂陣容令網友傻眼：「蛤我有看錯嗎？楊銘威的限動+貼文 裡面有柯震東 賈靜雯 陶晶瑩 方志友？？？？意想不到的組合。」

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▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG、柯震東Threads）

▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG、柯震東Threads）

此外，舒華和其他人還為賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）錄製了一段生日祝福影片，以慶祝她19歲的生日。梧桐妹在觀看了這段影片後相當感動，並在IG上表達了沒能一起慶生的遺憾，說道：「好想你們啊！」

▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG、柯震東Threads）

▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG、柯震東Threads）

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舒華, 柯震東, 賈靜雯, 楊銘威, 方志友, 陶晶瑩

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