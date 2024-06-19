ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大集合》班底爆-1！4月前還合體胡瓜「張家瑋突消失」民視首回應

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

▲《綜藝大集合》主持班底張家瑋，近來被眼尖網友發現消失在節目中。（圖／翻攝自張家瑋臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

藝人張家瑋2022年9月跨足綜藝主持，加入胡瓜領軍的《綜藝大集合》主持班底，沒想到日前她才剛宣布以新造型回鍋民視8點檔《愛的榮耀》，近日就被發現消失在《綜藝大集合》節目陣容。不過時報周刊CTWANT於4月底還目擊節目一行人開心聚餐，經過短短2個月，張家瑋卻疑似已卸下主持身分。

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《綜藝大集合》預告及粉絲專頁都不見她的蹤影。（圖／翻攝自綜藝大集合粉絲專頁）

4月27日傍晚5點多，結束在基隆市七堵區的錄影工作後，胡瓜、張家瑋以及嘻小瓜前往台北市大安區一家足體養身會館按摩，紓解一天的疲憊，而節目其他主持人及來賓則陸續抵達一旁的餐廳聚餐。晚間8點47分，聚餐結束，胡瓜、阿翔、籃籃等人陸續走出餐廳，張家瑋開心地和眾人道別，和Terry一起搭車，而搭順風車的Terry則在中途下車，張家瑋則繼續搭車回到萬華區的住處。

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

▲雖然觀眾留言發問張家瑋退出節目，但沒有得到回覆。（圖／翻攝自綜藝大集合粉絲專頁）

日前，張家瑋開心宣布以「張元美」一角，重返《愛的榮耀》劇組，角色從原本嬌嗲的千金小姐，變身龐克女。當時她透露為了詮釋角色下足功夫，花費許多時間聽搖滾樂、看影集觀摩，更表示自己把上節目的經歷、遇到的人事物，帶進角色，當成演出的情緒抽屜，看得出來從主持上獲益良多。

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

▲張家瑋剛以龐克女形象回歸八點檔，卻傳出離開節目。（圖／翻攝自張家瑋臉書）

但隨著張家瑋回歸《愛的榮耀》劇組，6月初開始，《綜藝大集合》的粉絲專頁卻越來越少張家瑋的身影，就連貼文最後以往都會tag主持班底的名字，也僅剩胡瓜、阿翔、郭忠祐、籃籃4人；甚至短影音上頭有張家瑋，文章上依舊隻字未提；而大哥胡瓜生日時，製作單位也是發其他主持群與胡瓜的合照當作賀圖，不像是她剛好請假，這個情形忠實粉絲也發現，還在留言處發問：「張家瑋退出啦！」但未得到小編回應。

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

▲去年12月，本刊直擊張家瑋綜藝拍到尾聲，趕場前往民視直到晚上10點才下工。（圖／本刊攝影組）

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

▲無預警消失在節目粉專，但2個月前張家瑋才和胡瓜等人一起按摩。（圖／本刊攝影組）

其實早在去年12月，身兼主持與戲劇的張家瑋，似乎剛好卡到兩個節目的工作時間，下午4點半，她人還在天母錄《綜藝大集合》，但節目尾聲便先行離開，又急匆匆驅車前往林口區的民視總部，直到晚間10點多才離開，忙完一整天後，她沒有約會，而是直接驅車回家休息，令人好奇是不是忙不過來，才會放下主持棒。

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

▲結束按摩後節目成員還一起去聚餐。（圖／本刊攝影組）

本刊記者也觀察到，張家瑋平時生活除了拍戲就是主持，經常工作完直接返家，身邊雖然有不同的男性友人，但都沒有更進一步的發展。2月1日晚間8點多，結束工作的張家瑋，開車到台北市松山區接了小鍾，2人前往一家小酒吧喝酒聊天，1個小時後，無尊抵達加入敘舊行列，一行人聊得相當開心，而張家瑋在2人面前也十分放鬆，不時張口大笑，他們一路喝到次日凌晨近1點，再由代駕人員駕車各自返回家中。

不見蹤影1／張家瑋主持近2年　爆回歸八點檔卻消失《大集合》

▲張家瑋平時除了工作之外，也曾被捕捉到與小鐘、無尊等圈內友人聚會。（圖／本刊攝影組）

3月16日下午5點半左右，張家瑋在錄影結束後小跑步到路邊搭上一輛黑色奧迪轎車。6點13分，張家瑋在台北市松山區下車進入某商業大樓，約莫2小時半後，同一輛車子又開到大樓門口等候，送張家瑋回到萬華區住處後，男子便驅車離開。經過調查，溫馨接送張家瑋的男子，不是別人，而是她的造型師杜秉駿Jason。

關於張家瑋離開《大集合》主持群，民視回應：「張家瑋於5月底就被徵召進民視八點檔《愛的榮耀》劇組，所以暫時無法配合出外景，民視已同步轉知製作人及主持人胡瓜！」

延伸閱讀
不見蹤影2／乱彈阿翔跨界搭檔浩子　集滿三金大滿貫
吸哈歌手1／頑童小春大學校園違法哈菸　最高可處1萬元罰鍰
Line社群「時報周刊娛樂好看爆」開張　明星絕密私照這裡看到爽

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

王柏傑活動前一晚爆酒駕遭撤換！　蔡凡熙「深夜接超級任務」代打

王柏傑活動前一晚爆酒駕遭撤換！　蔡凡熙「深夜接超級任務」代打

《大集合》班底爆-1！4月前還合體胡瓜「張家瑋突消失」民視首回應

《大集合》班底爆-1！4月前還合體胡瓜「張家瑋突消失」民視首回應

陳沂加入SWAG自曝收到「陪玩邀約」　公開喊價對話揭1疑點

陳沂加入SWAG自曝收到「陪玩邀約」　公開喊價對話揭1疑點

YTR眾量級家寧哭了！被友抓包認：情緒還是很豐沛 同框Andy拍片進度曝

YTR眾量級家寧哭了！被友抓包認：情緒還是很豐沛 同框Andy拍片進度曝

網友半夜問路「回頭竟是ENHYPEN成訓」　暖心過程曝光：請多誇他

網友半夜問路「回頭竟是ENHYPEN成訓」　暖心過程曝光：請多誇他

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

王柏傑活動前一晚爆酒駕遭撤換！　蔡凡熙「深夜接超級任務」代打

《大集合》班底爆-1！4月前還合體胡瓜「張家瑋突消失」民視首回應

陳沂加入SWAG自曝收到「陪玩邀約」　公開喊價對話揭1疑點

YTR眾量級家寧哭了！被友抓包認：情緒還是很豐沛 同框Andy拍片進度曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 夏米雅辦「假離婚」鐵證曝光！陳紹誠與人夫互告10罪　起底政三代時尚F4
  2. 賈斯汀低聲「這會毀了我的演唱會」　酒駕遭逮…年輕警沒認出他
  3. 70歲陳盈潔腎衰竭敗血！　住院半年醫藥費求援…他曝現況：很艱難
  4. 王柏傑酒駕恐遭撤「台北電影節頒獎資格」　蔡詩萍直言：不適合了
  5. 《聽海湧》揭秘劇名來由！黃冠智親吐拍攝心境：被拋棄
  6. 王柏傑酒駕驚喊「前一晚喝的」！醫1招秒算「多久後能開車」
  7. E神張家瑋火速離開《大集合》　原因耐人尋味還沒跟民視續約
  8. 峮峮「超美應援照」登日奇摩首頁！　日網友狂冒愛心：求當專屬啦啦隊
  9. 蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了
  10. 玉澤演同台木村拓哉！首度跨國拍日片《型男主廚三星夢》飆3國語言

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366