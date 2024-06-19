《大集合》班底爆-1！4月前還合體胡瓜「張家瑋突消失」民視首回應

▲《綜藝大集合》主持班底張家瑋，近來被眼尖網友發現消失在節目中。（圖／翻攝自張家瑋臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

藝人張家瑋2022年9月跨足綜藝主持，加入胡瓜領軍的《綜藝大集合》主持班底，沒想到日前她才剛宣布以新造型回鍋民視8點檔《愛的榮耀》，近日就被發現消失在《綜藝大集合》節目陣容。不過時報周刊CTWANT於4月底還目擊節目一行人開心聚餐，經過短短2個月，張家瑋卻疑似已卸下主持身分。

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▲《綜藝大集合》預告及粉絲專頁都不見她的蹤影。（圖／翻攝自綜藝大集合粉絲專頁）



4月27日傍晚5點多，結束在基隆市七堵區的錄影工作後，胡瓜、張家瑋以及嘻小瓜前往台北市大安區一家足體養身會館按摩，紓解一天的疲憊，而節目其他主持人及來賓則陸續抵達一旁的餐廳聚餐。晚間8點47分，聚餐結束，胡瓜、阿翔、籃籃等人陸續走出餐廳，張家瑋開心地和眾人道別，和Terry一起搭車，而搭順風車的Terry則在中途下車，張家瑋則繼續搭車回到萬華區的住處。

▲雖然觀眾留言發問張家瑋退出節目，但沒有得到回覆。（圖／翻攝自綜藝大集合粉絲專頁）



日前，張家瑋開心宣布以「張元美」一角，重返《愛的榮耀》劇組，角色從原本嬌嗲的千金小姐，變身龐克女。當時她透露為了詮釋角色下足功夫，花費許多時間聽搖滾樂、看影集觀摩，更表示自己把上節目的經歷、遇到的人事物，帶進角色，當成演出的情緒抽屜，看得出來從主持上獲益良多。

▲張家瑋剛以龐克女形象回歸八點檔，卻傳出離開節目。（圖／翻攝自張家瑋臉書）



但隨著張家瑋回歸《愛的榮耀》劇組，6月初開始，《綜藝大集合》的粉絲專頁卻越來越少張家瑋的身影，就連貼文最後以往都會tag主持班底的名字，也僅剩胡瓜、阿翔、郭忠祐、籃籃4人；甚至短影音上頭有張家瑋，文章上依舊隻字未提；而大哥胡瓜生日時，製作單位也是發其他主持群與胡瓜的合照當作賀圖，不像是她剛好請假，這個情形忠實粉絲也發現，還在留言處發問：「張家瑋退出啦！」但未得到小編回應。

▲去年12月，本刊直擊張家瑋綜藝拍到尾聲，趕場前往民視直到晚上10點才下工。（圖／本刊攝影組）



▲無預警消失在節目粉專，但2個月前張家瑋才和胡瓜等人一起按摩。（圖／本刊攝影組）



其實早在去年12月，身兼主持與戲劇的張家瑋，似乎剛好卡到兩個節目的工作時間，下午4點半，她人還在天母錄《綜藝大集合》，但節目尾聲便先行離開，又急匆匆驅車前往林口區的民視總部，直到晚間10點多才離開，忙完一整天後，她沒有約會，而是直接驅車回家休息，令人好奇是不是忙不過來，才會放下主持棒。

▲結束按摩後節目成員還一起去聚餐。（圖／本刊攝影組）



本刊記者也觀察到，張家瑋平時生活除了拍戲就是主持，經常工作完直接返家，身邊雖然有不同的男性友人，但都沒有更進一步的發展。2月1日晚間8點多，結束工作的張家瑋，開車到台北市松山區接了小鍾，2人前往一家小酒吧喝酒聊天，1個小時後，無尊抵達加入敘舊行列，一行人聊得相當開心，而張家瑋在2人面前也十分放鬆，不時張口大笑，他們一路喝到次日凌晨近1點，再由代駕人員駕車各自返回家中。

▲張家瑋平時除了工作之外，也曾被捕捉到與小鐘、無尊等圈內友人聚會。（圖／本刊攝影組）

3月16日下午5點半左右，張家瑋在錄影結束後小跑步到路邊搭上一輛黑色奧迪轎車。6點13分，張家瑋在台北市松山區下車進入某商業大樓，約莫2小時半後，同一輛車子又開到大樓門口等候，送張家瑋回到萬華區住處後，男子便驅車離開。經過調查，溫馨接送張家瑋的男子，不是別人，而是她的造型師杜秉駿Jason。

關於張家瑋離開《大集合》主持群，民視回應：「張家瑋於5月底就被徵召進民視八點檔《愛的榮耀》劇組，所以暫時無法配合出外景，民視已同步轉知製作人及主持人胡瓜！」

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