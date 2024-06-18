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大元鼓鼓婚期訂了這時候　為求感情保鮮買情趣內衣找刺激

記者葉文正／台北報導

剛入圍北影影后的林艾璇（大元），今天與項婕如一起為《愛的噩夢》宣傳，她透露跟未婚夫鼓鼓婚期將會訂在明年，而兩人交往13年，她笑說鼓鼓金牛座難相處，很機歪，還說她既然入圍就一定要得獎，並表示，為了讓愛情保鮮，會買情趣內衣刺激鼓鼓，鼓鼓也很識趣說每一套都很漂亮。

▲▼電影愛的噩夢大元，項婕如各家聯訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲電影愛的噩夢大元現身。（圖／記者謝盛帆攝）

提到《愛的噩夢》拍攝過程，大元描述拍攝河堤的戲最辛苦：「我的衣服是薄紗，戲還拍到早上5、6點，也是被要求要某個情緒到了要落淚，大概這輩子的淚水都哭完了，台詞也講了二、三十次，我們的戲都是半夜凌晨在拍，又剛好寒流來，已經冷到嘴巴也控制不住，還要落淚。」為戲也吃了不少苦頭。

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▲▼電影愛的噩夢大元，項婕如各家聯訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大元與項婕如談到劇情笑了。（圖／記者謝盛帆攝）

大元坦承自己很喜歡算命，「我前陣子去老師那邊，讓老師潑符水，然後打臉，那時我心神不寧，也很迷信，老師說旁邊有小女孩或是小男孩，要我趕快去化解，然後我就被打臉，打完他們問我，臉是不是氣色變亮，我就找鼓鼓也去打，但真的很痛，大概打了五分鐘，符水也跑到眼睛裡，隔天眼睛有點感染，但除了買香油外，是不用錢。」

▲大元買情趣內衣增添感情新鮮感。（圖／翻攝大元臉書）

▲大元買情趣內衣增添感情新鮮感。（圖／翻攝大元臉書）

大元也被問到，跟在身邊的靈異小朋友搞不好是要來投胎的，但是她也解釋「老師說她沒有傷害你的念頭，因為我一直昏昏沉沉，鼓鼓被打完也變得比較清爽，沒損失，就是皮肉痛，只需要買香油。

▲電影愛的噩夢大元。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大元片中感情戲不少。（圖／記者謝盛帆攝）

提到跟鼓鼓感情，大元也說，「結婚就是我這輩子一定要做的事，要設法交往13年還有激情，如果沒有就想辦法找激情，所以去找過朋友姊妹們聊天，說感情太平穩很無聊，他們叫我上網訂購漂亮的衣服，就去買各種性感衣服，他都說很漂亮可以，我入圍北影女主角獎，他也很開心，他就一直想要回來幫我慶祝，後來就請我吃飯，我覺得很夠了。」

大元說，得知入圍，還假裝冷靜，但後來一直在發抖，情緒一直憋住，「我也一直想要跟鼓鼓講，但他在工作。如果我邀請他去北影，他不會同意去表演，他很機歪，他金牛座，很難相處，我說入圍就肯定，他說就是要拿獎，星光禮服也不能問他，他會管太多。」

大元也說，未來希望可以換一間更大的房子，要生兩個小孩，最想要女生，至少第一個要女生，因為男生長大後就以自己女友為主，生女生希望她什麼都會跟我講，跟我分享。

至於兩人婚期，大元說還在找好日子，迷信的她仍是找老師解惑：「因為老師叫我明年再結婚，登記也要在明年。」會對小倆口比較好。

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大元, 鼓鼓, 愛的噩夢

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