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佐藤健瘦了！　工作滿檔又當新劇製作人…計程車行揭貼心舉動

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星佐藤健與永野芽郁共同演出真人版電影《工作細胞》，日前出席記者發表會，外型引發日網驚呼「變瘦了」。而他不只拍電影，還挑戰當製作人演Netflix新劇，計程車行發文透露男神貼心舉動。

▲▼佐藤健瘦了。（圖／翻攝自X）

▲佐藤健出席記者會，日網驚呼男神瘦了。（圖／翻攝自X）

《工作細胞》是超人氣漫畫改編，動畫版大受歡迎，佐藤健飾演「白血球」，打敗無數細菌與病毒，是非常帥氣的角色。而他演出特攝劇《假面騎士電王》、真人版《神劍闖江湖》走紅，對於動作戲相當重視，根據《工作細胞》新預告，他腳踢擊退細菌，還有騰空翻轉的輕功，動作流暢被讚「像在看劍心」！

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佐藤健身穿寬肩黑色西裝現身，加上雙頰略微消瘦，整個人像是瘦了不少，同時臉部線條輪廓更明顯。日網雖有部分留言表達憂心，也有不少人揣測他應該是為了角色改變外型。

▲▼佐藤健瘦了。（圖／翻攝自X）

▲佐藤健、永野芽郁拍真人版《工作細胞》。（圖／翻攝自X）

除了演出真人版《工作細胞》，佐藤健繼《First Love初戀》再度演出Netflix劇集《GLASS HEART》，並親自擔任新劇製作人，屬於青春音樂類型劇。據日媒報導，他身兼製作人，不僅親自參與選角，選擇拍攝場景，日前劇組在茨城縣神栖市拍攝戶外演唱會的戲，動員上百位臨演，不料拍完後發生大雨，大眾交通停駛，臨時演員有人因此無法返家，又找不到旅館投宿，當地計程車行更出借房間讓臨演民眾過夜，車行人員表示「很高興能幫助到佐藤健製作的戲劇」。能獲得當地相關單位的傾力相助，業界人士認為是佐藤健努力的回應。

▲▼佐藤健瘦了。（圖／翻攝自X）

▲▼佐藤健瘦了。（圖／翻攝自X）

▲佐藤健當製作人拍Netflix新劇《GLASS HEART》。（圖／翻攝自X）

計程車行18日再度發文，因為協助劇組提供房間讓臨演可以留宿，收到了佐藤健準備的感謝信與精美的禮物，為此非常感動。佐藤健也再度被讚貼心。

▲▼佐藤健瘦了。（圖／翻攝自X）

▲計程車行收到佐藤健感謝信。（圖／翻攝自X）

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