楊紫瓊相愛20年仍超閃！　法國莊園甜吻78歲新婚尪

記者黃皓瑋／綜合報導

61歲的奧斯卡影后楊紫瓊，與前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）愛情長跑19年後，在去年（2023）步入禮堂。日前他們迎來交往20周年的紀念日 ，楊紫瓊也難得發文放閃，大方公開親吻老公額頭的合照，相愛20年依然甜蜜，引來大批網友的祝福。

▲楊紫瓊、尚陶德難得公開放閃。（圖／翻攝自IG／michelleyeoh_official）

楊紫瓊13日在IG寫下「20 years」（20年），慶祝與尚陶德交往20週年，同時曬出一系列照片，其中1張是他們在餐廳裡頭貼著頭，手拿酒杯慶祝的合照，另1張片中2人則是坐在莊園裡，尚陶德把頭靠在楊紫瓊肩上，楊紫瓊則親吻老公的額頭，看起來十分恩愛，她也拍下1張艾菲爾鐵塔的遠景照，透露他們人在巴黎。

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▲楊紫瓊、尚陶德慶祝交往20週年。（圖／翻攝自IG／michelleyeoh_official）

現年78歲的尚陶德與楊紫瓊相差16歲，他們2004年在上海認識、陷入熱戀，同一年尚陶德就求婚成功，此後2人就維持未婚夫妻關係長達19年，2014年楊紫瓊的父親過世，尚陶德也以「女婿」的身份參與喪禮，不過直到去年7月2人在日內瓦完婚，才正式升格為夫妻。

▲楊紫瓊、尚陶德愛情長跑19年後終於完婚 。（圖／翻攝IG／Felipe Massa）

▲楊紫瓊與尚陶德經常一起出席活動。（圖／達志影像／美聯社）

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