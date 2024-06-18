ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊紫瓊相愛20年仍超閃！　法國莊園甜吻78歲新婚尪

記者黃皓瑋／綜合報導

61歲的奧斯卡影后楊紫瓊，與前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）愛情長跑19年後，在去年（2023）步入禮堂。日前他們迎來交往20周年的紀念日 ，楊紫瓊也難得發文放閃，大方公開親吻老公額頭的合照，相愛20年依然甜蜜，引來大批網友的祝福。

▲楊紫瓊、尚陶德。（圖／翻攝自IG／michelleyeoh_official）

▲楊紫瓊、尚陶德難得公開放閃。（圖／翻攝自IG／michelleyeoh_official）

楊紫瓊13日在IG寫下「20 years」（20年），慶祝與尚陶德交往20週年，同時曬出一系列照片，其中1張是他們在餐廳裡頭貼著頭，手拿酒杯慶祝的合照，另1張片中2人則是坐在莊園裡，尚陶德把頭靠在楊紫瓊肩上，楊紫瓊則親吻老公的額頭，看起來十分恩愛，她也拍下1張艾菲爾鐵塔的遠景照，透露他們人在巴黎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊紫瓊、尚陶德。（圖／翻攝自IG／michelleyeoh_official）

▲楊紫瓊、尚陶德慶祝交往20週年。（圖／翻攝自IG／michelleyeoh_official）

現年78歲的尚陶德與楊紫瓊相差16歲，他們2004年在上海認識、陷入熱戀，同一年尚陶德就求婚成功，此後2人就維持未婚夫妻關係長達19年，2014年楊紫瓊的父親過世，尚陶德也以「女婿」的身份參與喪禮，不過直到去年7月2人在日內瓦完婚，才正式升格為夫妻。

▲楊紫瓊驚爆結婚了！ 。（圖／翻攝IG／Felipe Massa）

▲楊紫瓊、尚陶德愛情長跑19年後終於完婚 。（圖／翻攝IG／Felipe Massa）

▲▼第95屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮紅毯：楊紫瓊與男友尚陶德。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊紫瓊與尚陶德經常一起出席活動。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊紫瓊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 公司代表「拿90公分鈍器」毆韓團成員！　警方緊急出動…未成年也挨打
  2. 楊紫瓊相愛20年仍超閃！　法國莊園甜吻78歲新婚尪
  3. 泰BL劇太夯作品量激增！　陸迷妹追星「離開祖國」搬去泰國生活
  4. 曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」母女心結全說了　她一聽愧疚落淚
  5. 源少年2成員短暫離隊倒數！　驚喜獻「最後禮物」寵粉絲
  6. 一起床「床單棉被都濺血」！驚悚畫面曝 咪妃急看女兒：嚇死我這個媽
  7. 大元鼓鼓婚期訂了這時候　為求感情保鮮買情趣內衣找刺激
  8. 藤岡靛揭《被害者2》拍攝秘辛　一看劇本傻眼：來不及了
  9. 佐藤健瘦了！　工作滿檔又當新劇製作人…計程車行揭貼心舉動
  10. 項婕如得怪病無法根治　吃藥三年吃到懷疑人生

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366