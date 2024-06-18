ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

神仙組合！JESSICA重磅合體告五人　7月來台開唱時間點曝光

▲▼ JESSICA將和告五人首度攜手合作。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲ JESSICA將和告五人首度攜手合作。（圖／寬寬整合行銷提供）

記者翁子涵／台北報導

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於今年7月5日至7日在高雄夢時代廣場舉辦，今（18日）公開夢幻組合陣容，韓國流行音樂天后JESSICA，將和台灣超人氣樂團告五人首度攜手合作，屆時也將與告五人共同演唱JESSICA的《Set Me Free》，以及告五人的《好不容易》，勢必在舞台上碰撞出無限火花。

▲▼ JESSICA將和告五人一同演唱彼此的夯曲。（圖／寬寬整合行銷提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ JESSICA將和告五人一同演唱彼此的夯曲。（圖／寬寬整合行銷提供）

這也是JESSICA第一次和樂團同台演出。「這次合作對我來說非常新鮮，因為我從未真正與樂團合作演出我的歌曲，所以我對這次全新的合作感到非常興奮。」JESSICA表示：「我在2022年拍攝《樂隊的海邊》時聽到我的樂隊成員演唱了告五人的歌曲〈唯一〉，我覺得這首歌很美，也是我第一次認識這個樂團，這首歌很快成為我最喜歡的歌之一。」JESSICA也在今年6月9日的香港粉絲見面會，現場演唱了《唯一》，給歌迷一個大驚喜。

談起跟告五人之間的緣分，JESSICA分享到：「之前在拍攝《天賜的聲音》時碰過告五人，但我們從未有機會在舞台上合作。我覺得他們很可愛，也非常有才華。」直到這次受到高雄啤酒音樂節主辦邀請雙方合作，與經紀公司討論後立刻答應，JESSICA跟經紀公司討論後，決定挑戰〈好不容易〉這首歌，因為這首歌她花費更多時間練習中文，讓歌迷看見她滿滿的誠意，JESSICA表示非常期待此次即將來臨的合作。

告五人對此次合作也充滿期待，「這次和JESSICA一起合作我們感到榮幸，先前在節目上遇到時就有互相問候，這次能夠實際合作，心情上非常期待與興奮，不過多少也有些緊張，我們會努力做好一切準備！我們第一時間知道要合唱的歌曲時，就已經開始在練歌了，很期待一起在台上演出，告五人一定是會全力以赴！」而這次一部分是全英文演出，一部分是三位演出者在台上演唱，對告五人團長鼓手哲謙來說，要怎麼做出最堅強的後盾，會是這次的一大挑戰。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

推薦閱讀

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

阿Ken入境美國「突被攔問職業」！掏出手機給看1畫面…對方秒變和善

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

JESSICA

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 公司代表「拿90公分鈍器」毆韓團成員！　警方緊急出動…未成年也挨打
  2. 楊紫瓊相愛20年仍超閃！　法國莊園甜吻78歲新婚尪
  3. 泰BL劇太夯作品量激增！　陸迷妹追星「離開祖國」搬去泰國生活
  4. 曾智希突通知結婚！媽冷回「祝妳幸福」母女心結全說了　她一聽愧疚落淚
  5. 源少年2成員短暫離隊倒數！　驚喜獻「最後禮物」寵粉絲
  6. 一起床「床單棉被都濺血」！驚悚畫面曝 咪妃急看女兒：嚇死我這個媽
  7. 大元鼓鼓婚期訂了這時候　為求感情保鮮買情趣內衣找刺激
  8. 藤岡靛揭《被害者2》拍攝秘辛　一看劇本傻眼：來不及了
  9. 佐藤健瘦了！　工作滿檔又當新劇製作人…計程車行揭貼心舉動
  10. 項婕如得怪病無法根治　吃藥三年吃到懷疑人生

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366