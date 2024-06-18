神仙組合！JESSICA重磅合體告五人　7月來台開唱時間點曝光

▲ JESSICA將和告五人首度攜手合作。（圖／寬寬整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於今年7月5日至7日在高雄夢時代廣場舉辦，今（18日）公開夢幻組合陣容，韓國流行音樂天后JESSICA，將和台灣超人氣樂團告五人首度攜手合作，屆時也將與告五人共同演唱JESSICA的《Set Me Free》，以及告五人的《好不容易》，勢必在舞台上碰撞出無限火花。

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▲ JESSICA將和告五人一同演唱彼此的夯曲。（圖／寬寬整合行銷提供）



這也是JESSICA第一次和樂團同台演出。「這次合作對我來說非常新鮮，因為我從未真正與樂團合作演出我的歌曲，所以我對這次全新的合作感到非常興奮。」JESSICA表示：「我在2022年拍攝《樂隊的海邊》時聽到我的樂隊成員演唱了告五人的歌曲〈唯一〉，我覺得這首歌很美，也是我第一次認識這個樂團，這首歌很快成為我最喜歡的歌之一。」JESSICA也在今年6月9日的香港粉絲見面會，現場演唱了《唯一》，給歌迷一個大驚喜。

談起跟告五人之間的緣分，JESSICA分享到：「之前在拍攝《天賜的聲音》時碰過告五人，但我們從未有機會在舞台上合作。我覺得他們很可愛，也非常有才華。」直到這次受到高雄啤酒音樂節主辦邀請雙方合作，與經紀公司討論後立刻答應，JESSICA跟經紀公司討論後，決定挑戰〈好不容易〉這首歌，因為這首歌她花費更多時間練習中文，讓歌迷看見她滿滿的誠意，JESSICA表示非常期待此次即將來臨的合作。

告五人對此次合作也充滿期待，「這次和JESSICA一起合作我們感到榮幸，先前在節目上遇到時就有互相問候，這次能夠實際合作，心情上非常期待與興奮，不過多少也有些緊張，我們會努力做好一切準備！我們第一時間知道要合唱的歌曲時，就已經開始在練歌了，很期待一起在台上演出，告五人一定是會全力以赴！」而這次一部分是全英文演出，一部分是三位演出者在台上演唱，對告五人團長鼓手哲謙來說，要怎麼做出最堅強的後盾，會是這次的一大挑戰。

