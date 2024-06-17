阿滴「扮鴕鳥混入野生動物照」沒人發現！　Joeman還秒回：好讚耶

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber阿滴經營語言頻道起家，也經常飛到國外拍攝文化主題的影片。他近日飛到非洲肯亞，並在社群分享自己參加游獵行程的照片，沒想到，他將自己扮成鴕鳥的照片混入，好友們竟然都沒發現，阿滴為此直說：「平常可能也沒有在好好看我傳到群組的訊息。」

▲阿滴日前飛到肯亞拍片。（圖／翻攝自Instagram／raydudaily）

阿滴16日曬出參加游獵的照片，他拍到了包括大象、鬣狗、斑馬等野生動物，其中還有一隻鴕鳥。不過，仔細一看，「鴕鳥」其實是身穿卡其色衣服的阿滴彎腰假扮的，引網友笑說「看到的第一眼還以為真的是新品種」、「差點以為是鴕鳥穿著人類的衣服」、「好好笑差點被騙了」。

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▲▼阿滴在照片中混入自己扮鴕鳥的搞笑照。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

阿滴還將鴕鳥照片傳到自己的朋友群組，沒想到大家都沒發現，Joeman、洋蔥先生還回說「好讚耶」、「沒想到這麼讚」，讓阿滴傻眼表示 :「我覺得這兩個人平常可能也沒有在好好看我傳到群組的訊息，都沒有人發現照片裡面混進了奇怪的東西。」

▲阿滴分享好友的反應。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）