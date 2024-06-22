小孟老師／6月22日星座運勢　水瓶雙子工作愛情雙旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：建立導師關係

感情：奢侈享樂的愛

財運：可做短期投資

幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：天蠍

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雙子座

工作：機會成功在望

感情：投入愛人懷裡

財運：偏財收入頗豐

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：獅子

天秤座

工作：伺機尋找機會

感情：可以輕鬆面對

財運：討回之前的帳

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：引領產品改進

感情：兩人達成共識

財運：謹慎考慮投資

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

金牛座



工作：求新求變生機

感情：同心協力浪漫

財運：瞭解風險因素

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：雙子

處女座

工作：發揮領導能力

感情：傾聽關注對方

財運：金融理財有賺

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：智慧引領發展

感情：從朋友到愛人

財運：新人脈有錢賺

幸運色：玫瑰色

貴人：雙子

小人：射手

天蠍座

工作：共同克服困難

感情：追求新的開始

財運：商品折扣優惠

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：天秤

雙魚座

工作：減少公司損失

感情：處處溫馨相伴

財運：還清債務問題

幸運色：金色

貴人：處女

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：事業風生水起

感情：美好回憶浪漫

財運：遠離短期投機

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：處女

獅子座

工作：化解嚴重衝突

感情：願意遷就對方

財運：有利金錢交易

幸運色：金色

貴人：射手

小人：雙魚

射手座

工作：拓展市場開發

感情：好的循環開始

財運：新的進財管道

幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。