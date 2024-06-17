對鏡頭調情！李沐「當ASMR情色直播主」大尺度演出

記者許逸群／台北報導

演技派女星葉全真與金鐘女星李沐首度同台，在末路愛情影集《塑膠花》扮演相愛相殺的母女。兩人17日合體接受媒體聯訪，李沐透露葉全真的角色很有距離感，但私下個性超級可愛，笑說：「她上一秒還很嚴肅說話，下一秒就會拍我的肩膀說『啊，沒有啦』，我的心都要融化了！」

▲《塑膠花》葉全真與李沐飾演相愛相殺的母女。（圖／記者李毓康攝）

李沐飾在劇中飾演高中生顏娜娜，家裡富裕又頭腦好，儘管擁有各種優勢，內心卻非常寂寞，甚至偷偷在當ASMR直播主，藉此獲得某種關注。李沐表示：「這個世界對娜娜來說太簡單或無聊，她又極度自卑，希望被別人真心的喜歡，渴望很多人能愛她。」

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▲李沐在劇中有一幕扮演情色直播主。（圖／抓馬文化提供）

李沐寬衣解扣扮演情色直播主，擁有幾幕令人臉紅心跳的挑逗畫面，她表示那場戲很私密，只排練過一次，在家又練習了兩、三次，「雖然裸露尺度沒有很大，但一個人對鏡頭調情、發出挑逗的聲音，呈現內心赤裸的感覺，反而是最需要克服的部分，我的方法就是一直練習，也看很多ASMR的影片。」

▲葉全真在劇中對女兒要求極高。（圖／抓馬文化提供）

葉全真則飾演自我要求極高的人，扛起已故丈夫留下的公司，另一方面將「女性完美樣貌」的社會框架放在唯一的女兒身上，當她得知李沐在網路世界販售情色、私密影像，整個人陷入混亂與崩潰，葉全真說：「我飾演的張如芳個性很嚴謹、很ㄍㄧㄥ，她其實很愛這個女兒，只是表達方式有點扭曲。」

▲▼葉全真與李沐。（圖／記者李毓康攝）

葉全真分享，拍攝得知女兒在當直播主的橋段時，導演問要不要先看過李沐的影片，她則直接拒絕，希望感受第一眼看到影片的衝擊，演出當下精神分裂，要作為演員呈現媽媽的驚恐。不過，葉全真也忍不住在內心吶喊：「哇！妳幾歲可以演這麼性感！」