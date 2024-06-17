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孫安佐恐遭警傳喚「疑喊話狄鶯」！最糟下場曝光　她管不動兒只求1事

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐16日凌晨出現在台北市信義區的一家夜店，期間一度打算將攜帶的瓦斯火槍進行實測，所幸在友人的勸阻下作罷，媽媽狄鶯知道後也相當無奈。對此，孫安佐事後在限動發文，疑似是隔空回應媽媽。

▲狄鶯、孫鵬為了孫安佐的事情奔波。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲狄鶯孫鵬為了孫安佐的事情奔波。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

對於兒子孫安佐的行為，狄鶯僅回應：「隨他，平安就好。」而孫安佐先是在社交媒體Instagram限時動態中PO出到王爺會參拜的照片，並轉發一則動漫短片，畫面寫著：「YES，Mother，I am strong enough.（是的媽媽，我已經夠強壯了）」似乎是暗示母親不需為他擔憂。

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▲孫安佐拿火槍上街。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐拿火槍上街。（圖／翻攝自孫安佐IG）

事件發生於16日凌晨，孫安佐與經紀人朱姓友人一同前往信義區，過程中孫安佐不僅在公眾場合擅自點菸，還以胸部衝撞正在拍攝的記者，險些引發衝突。對於攜帶的瓦斯火槍，他一度試圖實測，最後被朋友及時制止，孫安佐經紀人透露，他正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時將公開展示這些武器。

警方指出，將通知經紀人朱男到案說明，並將「瓦斯火槍」送驗，不排除通知孫安佐本人到案說明，以釐清是否有違反槍砲彈藥刀械管制條例及違反社會秩序維護法之嫌。
 


 

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬

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