王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

記者潘慧中／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛以來，不時會隔空放閃。近日格外引起討論的是，當他發現女友打羽球的能力不如預期時，便打趣留言：「該幫妳特訓了！」

▲陳詩媛隔空笑嗆男友。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



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陳詩媛16日在Instagram上傳一段「開箱體育寶藏男孩」的影片，親自前往羽球練習場，讓粉絲認識一些小鮮肉，她還不忘開自己玩笑：「大家不要再說我都獨自幸福了！」

▲陳詩媛開自己玩笑。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



雙方練習對打的片段中，可以看到陳詩媛一度為了接球而踉蹌，只可惜最後依然沒有成功打過網。事後詢問小鮮肉「我剛打得怎麼樣」時，她還被嗆「妳男友不是奧運冠軍嗎？怎麼打這樣子」，然而，她也不甘示弱地笑回：「他是奧運冠軍關我屁事哦！」

▲王齊麟看到陳詩媛打羽球後的反應。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



陳詩媛在留言區笑說，她真的不會打羽球，也難怪男友王齊麟會搞笑回應「該幫妳特訓了」。有趣的是，看到有粉絲問「不關妳事還可以關誰的事」時，她則笑回：「可能是李洋。」

▲▼陳詩媛表示自己真的不會打羽球。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

