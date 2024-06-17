記者陳芊秀／綜合報導

日本帥哥主播渡部峻是TBS電視台的新聞主播，本月3日因喝醉酒意識不清，不僅闖入民宅還撒尿，被住戶發現後通報警察。而他原本在電視台有播報工作，現在全數喊停。

▲TBS新聞主播渡部峻醉酒闖民宅撒尿驚動警察。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊現代》報導，渡部峻負責周日新聞播報後，在外面用餐，且喝酒喝到凌晨，結果闖入杉並區的一間民宅還撒尿，當地住戶通知警方來處理，最後並沒有被逮捕。TBS電視台相關人士透露，他目前在多個新聞節目擔任新聞轉播工作，現在節目露臉全部停止，因為沒有被逮捕，所以也沒有被公司懲戒處分。

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現年28歲的渡部峻，外型給觀眾爽朗好印象，但是播報新聞曾口誤出包，在主播部門與其他人格格不入，這次酒醉誤事，亦沒有人相挺。面對爆料曝光，TBS坦承主播因飲酒酩酊大醉，造成一般家庭莫大的困擾，本人也已經深切反省，也會以認真的態度應對造成困擾的家庭。

▲渡部峻在電視台多個節目負責新聞轉播工作。（圖／翻攝自X）

由於新聞主播陷入闖民宅醜聞，渡部峻原本是新聞節目《NST》（Nスタ）的周日主播，現在暫時停止播報工作。電視台表示，他仍會繼續出勤上班，但是何時回歸節目露臉，則沒有確切日期。

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