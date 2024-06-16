余皓然正妹愛女韓菲「瘦到剩40kg」！　王中平一句話當場尷尬了

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手韓菲日前首次在Legacy舞台舉行個唱，老爸王中平特別擔任嘉賓，父女倆首次在台上合唱張學友的經典歌〈她來聽我的演唱會〉，向王中平的偶像張學友致敬，並共演了收錄在韓菲專輯中的單曲〈12個小時〉，韓菲說當初會決定邀爸爸站台，其實是因為爸爸一直暗示，讓她決定幫爸爸圓夢。

▲韓菲和爸爸王中平一起演出。（圖／華納提供）

韓菲笑說：「今年初爸爸得知我要辦演唱會，就一直『暗示』自己吉他彈得很好，我後來聽出爸爸內心的想法，就跟他提出邀約，有明顯感覺到他非常開心！」下一秒王中平突當眾問女兒：「你現在有沒有交男朋友呀？」結果氣氛頓時凝結，台下歌迷笑到不行，讓韓菲好氣又好笑說：「抱歉大家，我爸是話題終結者！」並澄清：「還是單身狀態啦！我是屬於後知後覺型，如果有人追，我可能也不知道！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓菲日前在台北開唱。（圖／華納提供）

韓菲當晚一口氣演唱近20首歌曲，包括首張專輯創作歌曲及最新單曲〈藥片女孩〉，並挑戰翻唱王菲、白藝潾、YAOSOBI、米津玄師的中、韓、日語金曲。她也透露自己前陣子因為運動及飲控，結果瘦到只剩37公斤，為演唱會特別增重養肌，包括每天跑步40分鐘，來加強肌耐力及肺活量，胖回40公斤，她笑說：「原本是想說讓自己在鏡頭前有更好體態，結果後來是歌迷提醒我，我看到鏡子中的自己嚇到，覺得有點頭重腳輕，我才驚覺要注意吃胖點！」

▲韓菲開心外婆特地來看她演出。（圖／華納提供）

當天包括歌手陳華、張喬西、餅乾等圈內好友及親友都到場支持，媽媽余皓然、哥哥、外婆等家人也現身，她特別感謝平常很少出門的外婆特別為她的演唱會外出，讓她更覺得要在演唱會上好好表演。