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No.1男神林柏宏「晶亮」電力全開！羞翻撩妹教戰手冊自己都要「凍未條」啦

記者許逸群／台北報導

林太太看過來，零負評男神林柏宏開撩了！林柏宏再度擔任白蘭氏No.1葉黃素的代言人，日前拍攝廣告時，除了分享產品外，在鏡頭前還不忘開撩粉絲，一連說了3段「撩妹情話」，不僅讓全場工作人員笑翻，他自己一說完也忍不住害羞地笑了出來！

再度擔任白蘭氏No.1葉黃素代言人的林柏宏，他擁有的男神魅力也非無來由，而是由內保養，平日勤作晶亮保養的緣故。他表示1年多來，幾乎每天都會食用，笑說：「有時候比較貪心，除了用喝的，還用吃的。白蘭氏這個品牌大家都是非常熟悉，也感到很安心，推薦給大家。有專利的自由型葉黃素，很快速地被人體吸收，既好喝、沒有負擔又對身體很健康。」

▲林柏宏。（圖／記者謝婷婷攝）

▲想成為林柏宏心目中No.1的晶亮女孩，從補充白蘭氏葉黃素開始。

從小螢幕到大銀幕，演技備受各界肯定的林柏宏，在金馬獎、金鐘獎以及台北電影獎各典禮中獲得眾多肯定。事實上，除了靠演技與努力獲得成功，林柏宏也分享自己的平時愛用的保健品，更自創飲用方式，「這是我自己發明的，白蘭氏葉黃素加氣泡水加冰塊，就會有喝汽水的感覺！」

來到花絮的「土味情話」環節，林柏宏抽出情話內容，展現男神電力：「我本來是很愛吃肉的，但我今天看到妳，我就改吃菜了，因為妳是我的菜。」直接電暈現場一堆工作人員，接著又說：「妳知道嗎，我根本沒有把妳放在眼裡。因為我把妳，跟白蘭氏葉黃素一樣放在心裡，妳的地位非常崇高。」不忘再度為代言宣傳，相當有心。

接著與工作人員乾杯後，林柏宏突然一本正經地詢問：「妳知道現在幾點嗎？」而他的回覆居然是：「喝完這杯就不是3點45分，是我們幸福的起點。」零負評男神不愧是超強發電機！

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