國手尪「一天6次」太衝動！吐6年真實房事 安歆澐怨：不懂前戲

記者潘慧中／綜合報導

安歆澐是《超級星光大道2》的成員，與小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚6年，育有一對兒女，家庭幸福美滿。近日被問起房事，她坦言以前有「一天六次」的戰績，但還是忍不住想抱怨老公「性衝動，不懂前戲」。

▲▼安歆澐坦言以前和老公可以「一天六次」。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



[廣告]請繼續往下閱讀...

安歆澐最近上《小姐不熙娣》透露，雖然老公精力旺盛是一件好事，但她仍希望有前戲，「不要一下子就把衣服脫掉。」她笑說一旦老公有興致，吃飯就會變得特別快，「再不然就是故意洗完澡的時候不穿衣服。」

▲安歆澐希望老公能有前戲。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



最好笑的是，安歆澐有次明明和老公在外面吵架吵得很兇，結果對方一回到家就脫掉衣服、一把扛起她，「直接把我丟到床上！」神奇的是，原本爭執的事情就不會再吵了。

▲▼安歆澐曾被老公直接丟到床上。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



被問到現在是否仍會性衝動時，莊英杰解釋已經學會克制了，想要的時候會先暗示安歆澐，「今天方便嗎？我們預約一下，有什麼需要幫忙服務的嗎？」

▲安歆澐老公現在已經學會先預約了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）