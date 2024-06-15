記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣影集《黑暗榮耀》於2023年播出後，演員5人幫聲勢全部大漲一波，只是金赫拉後來身陷霸凌疑雲，幾乎葬送演藝事業，沒想到，她15日被發現人在台灣，並發文曝光人在台北小巨蛋看張學友演唱會的近況，引起大批粉絲驚呼。

▲▼《黑暗榮耀》金赫拉低調現身小巨蛋，看張學友演唱會。（圖／翻攝自金赫拉IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金赫拉15日突然在官方IG限時動態PO出近況，她貼出正拿著張學友海報與手燈的照片，現身台北小巨蛋觀看演唱會，由於她演完《黑暗榮耀》後在台人氣大漲，突然來到台灣追星，令劇迷非常驚訝。

▲《黑暗榮耀》金赫拉因陷入霸凌疑雲重創演藝事業。（圖／翻攝自金赫拉IG）



金赫拉在《黑暗榮耀》飾演毒蟲畫家，展現精湛的惡女演技，因此打開超高知名度，沒想到她後來捲入校園霸凌疑雲，事件反轉再反轉，更一度被《Dispatch》爆出道歉的錄音檔，時隔半年後，經紀公司Gram發文表示「關於一連串的事件，（金赫拉）已經與當事人們見面，一起整理了當年的記憶，度過了彼此理解的時間，並且決定為彼此的人生應援」。

公司表示金赫拉經歷這次事件後，更加反省自身，去思考該如何成為一個承擔社會責任的公眾人物，並決心帶著沉重的心情，過上更誠實的人生，來回報大眾。沉寂了許久，她至今都沒有新作品回歸。