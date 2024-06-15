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王思聰不甩私生女風波！　日本街頭「甜蜜勾肩新女友」目擊照曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中國前首富王健林的獨子王思聰桃色緋聞不斷，日前更被24歲女偶像黃一鳴爆料兩人有私生女，掀起網友熱烈關注。王思聰面對女方指控「拒絕探望小孩」，至今為止都保持沉默，目前居住在日本的他，15日被網友在觀光景點偶遇，與他同行的還有一女子，照片瞬間在微博上瘋傳，關鍵字「王思聰女友」也隨之衝上了微博文娛榜熱搜。

▲王思聰是黃一鳴孩子生父。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰爆出私生女風波後，遲遲未給出正面回應。（圖／翻攝自微博）

有網友分享在東京淺草寺偶遇王思聰的短片，影片中可以看到他手上拿著相機，與女友站在淺草寺前，另一張照片則是他與女友走在路上，他戴著墨鏡，身穿白色T恤與短褲、運動鞋，手搭載了一旁的女友肩上，小倆口看起來相當甜蜜，他心情似乎也沒有受私生女風波影響，依舊開心地在日本各地旅遊。

▲王思聰與女友在日本街頭約會被目擊。（圖／翻攝自微博）

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▲王思聰與女友在日本街頭約會被目擊。（圖／翻攝自微博）

►王思聰淺草寺影片看這裡

「王思聰女友」關鍵字衝上熱搜，大陸網友紛紛湧入各個熱門貼文討論，留言「每天都有新女友，錢多得根本花不完」、「這女友得知他有孩子了不膈應（指不開心、不舒服）嗎？」、「他的女友標準永遠都是白幼瘦的小美女呀，好專一」、「王校長去了日本也不玩日本妞嗎？怎麼總是玩國內的網紅小姐姐們」、「國內只有王校長一人到處玩女人而不被別人罵渣，其他人早被罵翻了」。

▲王思聰與女友在日本街頭約會被目擊。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰女友身分被挖出，但未證實。（圖／翻攝自微博）

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