伍佰睽違多年驚喜現身大銀幕！　野生歌王騎車當派報員帥翻

記者蕭采薇／台北報導

由曾寶儀領軍監製的電影《愛情城事》，譜出十段藏身於城市巷弄裡關於「愛」的故事。預告中只見伍佰飾演的派報員背影騎著機車穿梭在城市中，清晨的曙光照亮台灣人所熟悉的高架橋與街道巷弄，最後一句標語：「這裡藏著愛的模樣」，讓人不禁更加好奇《愛情城事》究竟藏著怎樣的故事。

▲《愛情城事》久未在大銀幕登場的伍佰身影，讓粉絲相當興奮。（圖／華映娛樂提供）



《愛情城事》曾在去年金馬影展獲選為閉幕片，齊聚台港星馬影帝后，張震、陳淑芳、李心潔、林嘉欣、鄭秀文、阮經天，金馬得主鄭中基、劉冠廷、方郁婷、郭書瑤、朱軒洋，以及伍佰、蔡振南、張榕容、鄧麗欣、Karim Leklou等實力派演員，更有跨界演員林鉅、婁峻碩、9m88、黃宣、Julia吳卓源，展開十段跨越種族與性別的都市「情」緣，窺見現代人各種「愛」的樣貌。

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《愛情城事》也公開前導預告城市篇，製作人馬君慈表示，《愛情城事》呈現出在這塊土地各個角落裡，用真摯的情懷努力過日子的你我，即使生活有時不甚順遂，每個人都還是持續用自己的方式溫暖彼此，也希望能讓觀眾看完後暖心地走出影廳。

▲《愛情城事》伍佰飾演派報員。（圖／華映娛樂提供）

而《愛情城事》前導預告曝光後，也讓久未看到伍佰的粉絲們相當興奮，紛紛留言表示今年除了有搖滾歌劇外，還能搶先看到他在大銀幕上的精湛演出，全力相挺刷一排：「我老大的作品一定支持！」