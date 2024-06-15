《原子少年》陳廷軒宣布到韓國當練習生！　「歸零出發」重新開始

記者蕭采薇／台北報導

擁演戲、唱跳全能才華的陳廷軒揮別《原子少年》迎「新身分」，獲邀擔任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使，7月底將前進韓國「進修」當短期練習生全新出發，他開心表示：「歡迎熱愛KPOP有星夢的人來報名和我一起當同學！」

▲陳廷軒從零開始當短期練習生全新出發。（圖／益極娛樂提供）

出道五年、曾演出BL劇《HIStory3：圈套》而嶄露頭角的新生代潛力演員陳廷軒，在歷經 《原子少年》選秀及客語戲劇《暗夜微光》的洗禮後，今年獲邀成為「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使，希望號召對螢光幕有熱情並渴望走向幕前的年輕人接受專業培訓，更將「以身作則」於7月底赴韓國接受短期練習生訓練。

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▲陳廷軒獲邀任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使。（圖／益極娛樂提供）

有機會接受正統韓式練習生訓練，陳廷軒感到既興奮又開心，自嘲有「抖M」體質的他表示：「回顧過往踏入演藝圈，至今總是獨自靠著土法煉鋼自學練習，這次終於有機會體驗讓韓國老師以系統式教學帶著我訓練，實在太幸福啦！」盼把自己「歸零」當新人再次學習。

▲陳廷軒出道五年，將前進韓國當短期練習生。（圖／益極娛樂提供）

陳廷軒坦言從小就夢想到韓國受訓，如今他開心笑說：「根本就是天上掉下來的禮物！」去年因工作關係有幸與金世正有交集，讓他更充滿期待，「雖然泫雅是我的女神，但見到金世正後，我欣賞她在選秀過程中總是展現優秀實力、不服輸的模樣，甚至在戲劇上也有亮眼的成績，尤其私底下與工作人員相處時善良、圓融、謙虛的人格特質，都是我需要學習的。」

▲陳廷軒獲邀任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使。（圖／翻攝自陳廷軒IG）

陳廷軒去年踏出舒適圈首次參與客家電視台戲劇《暗夜微光》演出，隨著《原子少年2》即將開錄，陳廷軒也因為與該選秀節目的候選學員「鄭彫秦」同門關係，成為這位鮮肉師弟的「學長」，他表示：「雕秦會詢問我關於比賽的一些問題，還有如何保持良好的心態和狀態，希望他能在《原子少年2》順利脫穎而出！」