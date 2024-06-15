ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《原子少年》陳廷軒宣布到韓國當練習生！　「歸零出發」重新開始

記者蕭采薇／台北報導

擁演戲、唱跳全能才華的陳廷軒揮別《原子少年》迎「新身分」，獲邀擔任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使，7月底將前進韓國「進修」當短期練習生全新出發，他開心表示：「歡迎熱愛KPOP有星夢的人來報名和我一起當同學！」

▲陳廷軒從零開始當短期練習生全新出發。（圖／益極娛樂提供）

▲陳廷軒從零開始當短期練習生全新出發。（圖／益極娛樂提供）

出道五年、曾演出BL劇《HIStory3：圈套》而嶄露頭角的新生代潛力演員陳廷軒，在歷經 《原子少年》選秀及客語戲劇《暗夜微光》的洗禮後，今年獲邀成為「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使，希望號召對螢光幕有熱情並渴望走向幕前的年輕人接受專業培訓，更將「以身作則」於7月底赴韓國接受短期練習生訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳廷軒從零開始當短期練習生全新出發。（圖／益極娛樂提供）

▲陳廷軒獲邀任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使。（圖／益極娛樂提供）

有機會接受正統韓式練習生訓練，陳廷軒感到既興奮又開心，自嘲有「抖M」體質的他表示：「回顧過往踏入演藝圈，至今總是獨自靠著土法煉鋼自學練習，這次終於有機會體驗讓韓國老師以系統式教學帶著我訓練，實在太幸福啦！」盼把自己「歸零」當新人再次學習。

▲陳廷軒從零開始當短期練習生全新出發。（圖／益極娛樂提供）

▲陳廷軒出道五年，將前進韓國當短期練習生。（圖／益極娛樂提供）

陳廷軒坦言從小就夢想到韓國受訓，如今他開心笑說：「根本就是天上掉下來的禮物！」去年因工作關係有幸與金世正有交集，讓他更充滿期待，「雖然泫雅是我的女神，但見到金世正後，我欣賞她在選秀過程中總是展現優秀實力、不服輸的模樣，甚至在戲劇上也有亮眼的成績，尤其私底下與工作人員相處時善良、圓融、謙虛的人格特質，都是我需要學習的。」

▲陳廷軒獲邀任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使。（圖／翻攝自陳廷軒IG）

▲陳廷軒獲邀任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使。（圖／翻攝自陳廷軒IG）

陳廷軒去年踏出舒適圈首次參與客家電視台戲劇《暗夜微光》演出，隨著《原子少年2》即將開錄，陳廷軒也因為與該選秀節目的候選學員「鄭彫秦」同門關係，成為這位鮮肉師弟的「學長」，他表示：「雕秦會詢問我關於比賽的一些問題，還有如何保持良好的心態和狀態，希望他能在《原子少年2》順利脫穎而出！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉喊「無證據別獵巫」　認了：也收過邀約

眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉喊「無證據別獵巫」　認了：也收過邀約

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

Toyz入獄30天寄80頁手寫信！　篠崎泫重複看甜喊：出成哈利波特

Toyz入獄30天寄80頁手寫信！　篠崎泫重複看甜喊：出成哈利波特

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉喊「無證據別獵巫」　認了：也收過邀約

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

原子少年, 陳廷軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王心凌遭《歌手》惡剪！　真相影片曝光…網眾怒：為熱度不擇手段
  2. 《原子少年》陳廷軒宣布到韓國當練習生！　「歸零出發」重新開始
  3. 尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤…結果超意外
  4. 「BamBam曾暗戀TWICE娜璉」愛得太明顯　她笑出來：全公司都知！
  5. 祈錦鈅狂發大陸旅遊文！打卡杭州「來參加培訓營」　謝和弦現身開嗆
  6. 激戰偷拍20圈內人！正妹女星改當製片「這輩子只睡男星」直播掏原檔
  7. 米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了
  8. 韓網熱門／娜璉對粉絲是真愛！　花6個月「拍370張拍立得」一一簽名分送
  9. 黃仁勳回台最愛一味終於公開了　連地方媽媽都炒得出來
  10. Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366