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米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

記者葉文正／台北報導

台視自製實境遊戲節目《全員請上車》「女神向錢走」挑戰賽，邀請到各領域的女神加入遊戲，來賓陣容有「戲劇女神」米可白、蘇晏霈，「主持女神」Albee及「啦啦隊女神」艾融，見到多位女來賓上節目，讓主持群興奮不已，就連楊銘威也直言之前錄影太像「莒光園地」。

▲米可白(左)、江宏傑節目中配對成功。(圖／台視提供）

▲米可白(左)、江宏傑節目中配對成功。(圖／台視提供）

在錄影空檔的閒聊中，米可白被問及可任選在場一位男性當老公，左思右想後米可白選擇了江宏傑，而江宏傑也回選米可白當「老婆」，江宏傑甚至認真分析：「如果是以長久心態來講的話，我會選米可白」，笑說因為我們兩個都結過婚，米可白也搭腔表示：「我們第二次再結就不會離婚了」，突如其來的配對讓眾人拍手叫好，代班關主的依依也獻上祝福：「這個節目是有機會可以促成一段戀情的」，並大方分享她與納豆在節目中從認識到交往七年就是最佳典範。

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▲米可白(左)、江宏傑節目中配對成功。(圖／台視提供）

▲ALBEE(左)與張立東。(圖／台視提供）

其中一關遊戲需用肩頸夾著接力棒並傳給隊友，累積數量多的隊伍獲勝，光是想像親密的遊戲畫面，就讓主持人們心癢癢。張立東被安排在Albee及花花的中間，面對Albee時忍不住露出幸福的微笑，所有動作都刻意放慢，轉而接棒給花花時卻不斷閃躲直呼「好可怕」，讓眾人表示對待左右兩邊的熱情度差很多，張立東也解釋：「花花很像跟我要保護費」，讓花花出手教訓：「到底會不會玩遊戲啊」。

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江宏傑, 米可白

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