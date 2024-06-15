陸網爆「陶晶瑩遭政府拘留軟禁」！本尊傻眼：這麼會編　網見P圖笑了

記者田暐瑋／綜合報導

陶晶瑩在中台兩地都有極高知名度，近日陸網卻傳出她遭台灣政府居留軟禁，並指是因為「投資加密貨幣賺取巨額款項」導致對台灣經濟造成巨大影響。對此，陶晶瑩本人看了也傻眼，哭笑不得說：「天公伯啊！」

▲陶晶瑩。（圖／記者周宸亘攝）



近日有大陸網友假冒台灣媒體在網路上撰寫簡體中文文章，指出陶晶瑩在陳文茜的節目《茜問》上自爆僅用7800元台幣投資加密貨幣，3至4個月內迅速賺到100萬元台幣，因而被陳文茜檢舉，遭到台灣政府拘留軟禁，原因是「可能損害國家經濟」，導致大量離職潮，更指大批民眾上街遊行舉著「釋陶晶瑩」的大字報替她抗議。

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▲陶晶瑩傻眼回應假新聞。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）



對於這一謠言，陶晶瑩在社群網站上大動作澄清，PO出了該假新聞的截圖，傻眼說：「這些假帳號怎麼這麼會編？！謝謝很多朋友提醒我，但是我們也沒辦法⋯⋯⋯⋯最近有關於我的新聞、只有#瘋陶秀是真的！話說如果我被『釋放出來』了，大家要不要在6/29北流來看我？」更用Hashtag標註「#假帳號#假新聞#天公伯啊」來表達無奈。

底下許多網友也傻眼說，「太誇張了、什麼都騙」、「粗糙照片的合成字，還是簡體字…釋 不 释 」、「好誇張喔！什麼神展開的劇情」、「不好意思，但我覺得太好笑了」、「廢到好笑，歸剛ㄟ」。

▲陶晶瑩傻眼回應假新聞。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）