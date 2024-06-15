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謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

記者黃翊婷／綜合報導

百萬網紅波特王日前在社群平台發文，指稱中國近期砸錢邀請台灣網紅前往當地拍攝旅遊影片，掀起網友討論。藝人謝和弦（R-chord）14日在臉書PO出一封電子郵件內容，表示自己也收到過邀約，只要在臉書發布指定文章，就能獲得超過新台幣1000萬元的收入；波特王在該篇文章底下留言聲稱，這只是中共滲透的第一階段，「最終目標是在台灣創一個新的政黨」。

謝和弦公開中國邀約電子郵件。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦）

▲謝和弦公開中國公司的邀約電子郵件。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦，下同。）

謝和弦14日在臉書PO出一封電子郵件，寄件者為北京慈光影視傳媒，內容是邀請他在臉書一字不改發表《建構新型兩岸關係》文章，就能獲得至少10家廠商的代言機會，收入預計超過新台幣1000萬元；他直言，「抱歉我是堂堂正正的台灣人，我從小都是喝埔里水長大的，不能露刺青還要跪著捧XX，1000萬我自己認真賺就好了，感恩哈們。」

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謝和弦公開中國邀約電子郵件。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦）

▲波特王聲稱中共的最終目標是要在台灣創立新政黨。

文章公開之後掀起網友留言熱議，波特王也親自留言表示，「寄信給你的是不是還規定你要6月21日前要發文表態？這條消息我也有跟到，那間北京慈光去年才在中國成立，註冊時1000萬人民幣資本額，過了3個月直接加到9000萬人民幣。」

謝和弦以截圖回覆波特王，證實對方的確有要求要在6月21日前表態。謝的妻子陳緗妮加碼透露，對方已經寄信給他們3次了。

波特王聲稱，中共對台灣的滲透有很多條線正在同步進行，謝和弦收到的這種邀約是他掌握的其中一條，第一階段就是花錢買明星、網紅當魁儡，「最終目標是在台灣創一個新的政黨，然後配合中共運作。」

不過，對於波特王的言論，有網友表示支持，覺得他的言論很理性，希望台灣人自己要有所警覺；也有網友跑到波特王的臉書留言，要求他提出指控就要拿出證據，直接指名道姓公開誰收錢，否則這樣發文帶風向，等同無差別潑髒水。

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