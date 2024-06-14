張學友認「曾考慮取消今演唱會」親揭內幕　氣自己：為何會生病

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（14日）起在台北小巨蛋開唱，是他上週因感染RSV取消演出後首度露面，也是他今年台北演唱會倒數第三場，他在台上透露，其實身體不適，因此原本考慮取消今晚的演出，不過早上試唱時，發現自己還是唱得上去，笑說：「唱得還可以耶，剛剛我唱不上去的那幾個音，今天早上都唱得上去，所以我以為今晚沒問題，殊不知拿起麥克風，進來場地一表演就瘋了。」

▲張學友今晚開唱。（圖／JDS 提供）

他坦言，很想今天用力的表演，「但越用力越容易出錯。」透露其實很氣自己為何會生病：「可是誰又不病呢？有人沒病過嗎？有的話請告訴我一下，我很想知道如何可以不病。」也說有上網搜尋過RSV，就是小孩子常得的病，「真的小看了，我上次中新冠病毒，聲音也沒怎樣，線沒了就繼續唱，這次好辛苦，原來小朋友的病是好辛苦的，我終於知道我女兒她們當時是好辛苦的。」

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張學友也向在場萬名粉絲、主辦方工作人員道歉，歌迷則不捨回應：「沒關係！」他不改幽默說：「我希望待會我可以講講話，聲音開了，唱的會好一點對吧！」也再次強調：「除了我的聲音，其他幾乎都沒變！」話才剛說完又表演了招牌一字馬，滿場粉絲紛紛驚呼尖叫，他更打趣：「可能睡了幾天，肌肉都鬆了，所以下去時挺舒服的，當然希望大家不要學，真的要練過！」