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貼心100分！發現有人在拍Apink普美　金智媛、金秀賢為了她閃鏡頭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《淚之女王》已在日前播畢，甜蜜的劇情至今讓粉絲回味無窮，本劇不只主角獲得名氣，就連飾演秘書配角的Apink普美都被稱讚演技極佳。她近日透過官方頻道釋出拍攝花絮，兩位主角金智媛、金秀賢的貼心舉動也被紀錄下來，對方看到有鏡頭在拍她，馬上讓出位置，令網友驚呼「太體貼了」。

▲▼貼心100分！發現有人在拍Apink普美　金智媛、金秀賢為了她閃鏡頭。（圖／翻攝自Apink YouTube）

▲▼Apink官方釋出普美拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自Apink YouTube）

▲▼Apink官方釋出普美拍攝幕後花絮。（圖／翻攝自Apink YouTube）

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Apink普美在戲劇圈耕耘多年，日前參演《淚之女王》秘書一角帶來自然又可愛的演技，獲得觀眾喜愛。戲劇近日播畢，Apink官方頻道也釋出她在片場的花絮，現場迎來最後拍攝日，她發表感想表示，「雖然我只有偶爾偶爾現身在劇中，但雖然只是偶爾，還是對於今天是最後拍攝沒有實感，每天一起相處的工作人員會不會感到有點可惜呢？但我呢，可惜感30%、暢快感60%、剩下10%是傷心。」

▲▼貼心100分！發現有人在拍Apink普美　金智媛、金秀賢為了她閃鏡頭。（圖／翻攝自Apink YouTube）

▲金智媛發現鏡頭在拍普美，馬上拉著工作人員往後退。（圖／翻攝自Apink YouTube）

Apink派出專屬的鏡頭拍下普美的點點滴滴，有趣的是，當所有演員在待機準備時，金智媛主動發現了普美公司的相機，擔心擋到她的鏡頭，馬上就拉著工作人員往後退一步，舉止非常貼心。

▲▼貼心100分！發現有人在拍Apink普美　金智媛、金秀賢為了她閃鏡頭。（圖／翻攝自Apink YouTube）

▲▼金秀賢也站很遠，並逗著普美表示「表現一下啊」。（圖／翻攝自Apink YouTube）

▲▼金秀賢也站很遠，並逗著普美表示「表現一下啊」。（圖／翻攝自Apink YouTube）

不僅如此，站在一旁的金秀賢發現相機在拍攝後，也主動加入談話，他舉起手、逗趣地虧普美「表現一下啊」，逗得女方害羞不已，演員們之間感情很好，連互動都有愛，令粉絲笑喊「太可愛了」，歌迷則為她歡呼「終於看到羅秘書的花絮了」。

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Apink普美, 金智媛, 金秀賢

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