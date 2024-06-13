YTR金針菇合體〈麻辣糖葫蘆〉原唱尬舞！　私下真實互動全說了

記者王靖淳／綜合報導

南韓洗腦歌曲〈麻辣糖葫蘆〉由年僅11歲的網紅徐Eve（서이브）推出，最近在網路上帶動一股模仿潮，網紅金針菇今（13）日就分享自己與原唱驚喜合體的畫面，影片曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言驚呼：「這是11歲？發育是不是太好了？」

▲金針菇和〈麻辣糖葫蘆〉原唱合體跳舞。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

影片中，金針菇身穿淺藍色襯衫搭配深藍色短裙，而徐Eve則穿粉色襯衫配藍色格子裙。2人腳踩運動鞋，在鏡頭前開心地大跳〈麻辣糖葫蘆〉，不僅動作輕快，臉上還掛滿笑容，表情充滿活力與喜悅。對於能和原唱一起挑戰舞蹈，金針菇感到非常興奮，並幽默反問自己：「我11歲在幹嘛…？」顯示出她對徐Eve的讚嘆。

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▲金針菇讚嘆〈麻辣糖葫蘆〉原唱比她還高。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

金針菇在文中寫道：「能夠跟〈麻辣糖葫蘆〉原創者Eve一起挑戰，實在是受寵若驚，好興奮！」並感謝對方帶來的青春活力，讓整個拍攝過程充滿快樂與正能量。影片曝光後不久，網友們驚呼金針菇竟然和本人一起跳舞，紛紛留言稱讚2人的舞蹈表現，表示「好可愛」、「忍不住一直重播」。