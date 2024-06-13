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蔡阿嘎挑戰「東京最後一名拉麵」　第一口就驚呆：浪得虛名嘛！

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎去年因「日本5家超難吃連鎖地雷店」影片引發爭議，下架道歉後，也更謹慎對待頻道內容。他13日更新「挑戰東京最後一名的拉麵」影片，並分享真實心得，結果相當出乎意料，他也忍不住大呼：「這浪得虛名！」

▲▼蔡阿嘎挑戰「東京最後一名拉麵」第一口就驚呆。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎到東京挑戰「最後一名拉麵」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

蔡阿嘎此次前往的拉麵餐車，是日媒《獨賣新聞》讀者票選出來「全東京最後一名的拉麵店」，該老闆也曾為此接受過電視台採訪，但仍對自己的拉麵很有信心。蔡阿嘎坦言自己好奇了一年多，終於有機會來嘗試，也想知道老闆看YouTube學做的拉麵是什麼味道。

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▲▼蔡阿嘎挑戰「東京最後一名拉麵」第一口就驚呆。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲▼蔡阿嘎透露自己已經觀察該店家一年多。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲▼蔡阿嘎挑戰「東京最後一名拉麵」第一口就驚呆。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

出乎意料的是，蔡阿嘎吃第一口就大讚：「很好吃啊！」他指出，麵體是偏硬一點的，但吃起來很Q彈，也不會太鹹，搭配美乃滋更是美味；而叉燒的部份就比較普通，雖然肉很厚，但比較乾、鹹。二伯和工作室的團隊人員也都認為該店的拉麵蠻好吃，只是感覺不像一般的日本拉麵，反而比較像台灣的乾伴麵，但整體來說不是想像中的「最後一名」，蔡阿嘎還笑說：「這個不行，我要譴責，這浪得虛名嘛！」

▲▼蔡阿嘎挑戰「東京最後一名拉麵」第一口就驚呆。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲▼蔡阿嘎認為店家的拉麵很好吃。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲▼蔡阿嘎挑戰「東京最後一名拉麵」第一口就驚呆。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

影片公開後，有網友認為，可能是因為餐車一天只出來2到3小時，沒什麼人吃過，所以才會沒票；還有人說：「感覺符合台灣人口味，老闆來台灣開店肯定不會是10272名啦！」

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