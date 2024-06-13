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65歲文章重遊40年前舊地　展驚人體力：還好平常有練

記者蔡琛儀／台北報導

「三金歌王」文章推出睽違17年的新專輯《致青春》，並新歌〈好好地活著〉MV選在北海岸沿岸拍攝，四分衛主唱陳如山（阿山）飾演男主角，詮釋為家庭打拚的單身父親，演技精湛，讓文章讚不絕口。

▲▼文章新歌〈好好地活著〉找四分衛阿山拍攝MV。（圖／翰森娛樂提供）

▲文章新歌〈好好地活著〉MV選在北海岸沿岸拍攝。（圖／翰森娛樂提供）

〈好好地活著〉MV拍攝地點正好是文章40年前拍〈三百六十五里路〉的北海岸沿岸，美景依舊，40年後再度重回現場，讓文章頓時回憶湧上心頭，笑稱：「40年前，爬上爬下都不累，腳步都可以，今年已經65歲了，還好平日有鍛練身體，現在爬個兩三遍，體力還是可以的。」

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新歌由金曲歌王蕭煌奇、黃婷共譜新曲，透過文章的歌聲，唱出生而為人倔強、堅強的活著，不為現實或他人而低頭的信念。MV並非告訴大家消極過生活，而是帶來強大的勵志感。文章回想起當年拿下「三金」後，也有過低潮，不開心的時候，透過這支MV訴說的情感，讓回憶全湧入，並告訴自己未來將好好繼續前進下去。

▲▼文章新歌〈好好地活著〉找四分衛阿山拍攝MV。（圖／翰森娛樂提供）

▲文章找四分衛阿山拍攝MV。（圖／翰森娛樂提供）

此外，文章也宣布將在10月舉辦北、中、南三場巡迴演唱會，是他40年來的第一次售票大型演唱會，演唱會將在10月19日於台北，11月9日在台中、12月8日於高雄舉行，購票洽年代。

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