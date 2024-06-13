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波特王才爆「陸砸錢邀台網紅」　何以奇真接到邀約曬內容：邊玩邊賺

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鍾明軒先前因分享去大陸各地旅遊的感受，意外受到不少台灣網友批評；波特王12日更稱大陸正在計劃邀請台灣網紅免費去旅遊拍片，掀起熱烈關注。而曾出演《此時此刻》的女星何以奇，13日就表示自己有收到類似的邀約，並曬出對方給的條件，直言「我怕跪下去受傷的是我自己」。

▲▼《此時此刻》何以奇真收到「赴陸旅遊工作邀約」。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

▲波特王12日表示陸方正計劃砸錢邀請台灣網紅赴陸旅遊。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

何以奇在社群曬出自己收到的工作邀約內容，上面寫明要求「對大陸的台灣KOC，本人在大陸的更好，平時有評論時政類的更佳」，她猜自己之所以會收到這樣的邀約，應該是先前鍾明軒的事件給了對方靈感，「我是在鍾明軒被罵的時候幫他說話的人，因為我自己也在上海待過幾年，確實喜歡上海的生活。我很同意『親身體驗過再做定義』這件事，所以我認為鍾明軒為他的旅程做感受上的分享並沒有不對。」

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▲▼《此時此刻》何以奇真收到「赴陸旅遊工作邀約」。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

▲何以奇透露自己收到邀約。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

何以奇表示，對方給的工作內容很簡單，就是要介紹大陸的風土人情、兩岸的文化差異等，基本上是邊玩邊賺錢，可以輕鬆愉快地賺取報酬。然而，何以奇選擇了拒絕這個邀約，「因為我知道，答應下去，我就變成工具人（溫和說法）了。」

▲▼《此時此刻》何以奇真收到「赴陸旅遊工作邀約」。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

▲何以奇曬出邀約內容。（圖／翻攝自Facebook／何以奇）

何以奇坦言，她的確會對拒絕這種輕鬆賺錢的機會感到懊惱，「畢竟對我們這行來說台灣真他媽的有夠難賺！很可悲的那種。」但她強調，自己喜歡的事情就會說喜歡，不喜歡的事情也不想被迫說喜歡，「我不做，只是我膝蓋有問題，負重深蹲都會喀拉喀拉響，我怕跪下去受傷的是我自己。」

何以奇也說，她不會去指責別人的選擇，因為她很能體會現實的骨感，「膝蓋沒問題的，願意跪就跪吧，我們旁邊的人沒資格批評人家的人生選擇。又不是吃你家米。」

【何以奇全文】

剛剛收到了一個邀約，我想…應該是鍾明軒給他們的靈感吧

我是在鍾明軒被罵的時候幫他說話的人，
因為我自己也在上海待過幾年，確實喜歡上海的生活。
我很同意「親身體驗過再做定義」這件事，
所以我認為鍾明軒為他的旅程做感受上的分享並沒有不對。

看他們發過來的資料，很簡單的內容，
介紹大陸風土人情，兩岸文化差異….等等。
邊玩邊賺錢，輕鬆愉快荷包滿滿

但我還是秒拒絕了…

因為我知道，答應下去，我就變成工具人（溫和說法）了。
我再也不能有我的主觀想法，只剩下捧懶趴（有點粗魯先道歉）的功能。

我喜歡就會說喜歡，不喜歡也不想被逼著說喜歡。

你說我會不會懊惱那麼好賺還不賺一賺？
會，當然，分分鐘都會想，要不…我低個頭？
反正我不接，總是有人會接的。
畢竟對我們這行來說台灣真他媽的有夠難賺！很可悲的那種。

就像包養這件事，我常常和朋友自嘲…

我：「X，我拍戲的時候累的跟狗一樣，做品牌窮得跟鬼一樣，看那些被包養的每天吃喝玩樂，把荷包撐飽之後再改名字消聲匿跡，過得那麼爽，要是再給我一次重新選擇的機會……」

友：「妳還是沒辦法…..」

我：「……………….（金包銀bgm）」

我不會指責別人的選擇，因為我太能體會現實的骨感。
我不做，只是我膝蓋有問題，負重深蹲都會喀拉喀拉響，我怕跪下去受傷的是我自己。

膝蓋沒問題的，願意跪就跪吧，我們旁邊的人沒資格批評人家的人生選擇。

又不是吃你家米。

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何以奇, 鍾明軒, 波特王

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