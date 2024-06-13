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王淨吐心聲：偶爾會經歷到自我懷疑　《鬼才之道》北影壓軸登場

記者蕭采薇／台北報導

台北電影節於12日揭曉神秘場《鬼才之道》，卡司陣容囊括陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦等實力派演員組成「陰間厲鬼團隊」，在片中的旺來大飯店使勁「搞鬼」。王淨身為上屆影展大使，但面對新片首映卻直呼：「緊張到要睡不著，同時也真的很期待聽到大家看完以後的心得跟感受。」

▲《鬼才之道》陳柏霖、張榕容、王淨。（圖／台北電影節提供）

▲《鬼才之道》（左起）張榕容、王淨、百白。（圖／台北電影節提供）

與北影淵源很深的王淨，不只是上屆大使，也曾以《返校》獲得北影影后殊榮，她今年再次回到北影深感溫馨，但也希望這次的再次合作徐漢強能讓觀眾看見不一樣的自己，她也開心說：「《返校》之後，能夠再次和漢強導演一起參與台北電影節的感覺很特別，也很親切。」

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對於神秘到家的劇情，她也破例賣關子給觀眾：「『同學』這個角色的心理狀態很適合套用在我、以及和我一樣偶爾會經歷到自我懷疑的朋友們。希望感同身受的朋友們，能夠有些許地被安慰到，並且不會再感到孤單。」

▲《鬼才之道》陳柏霖、張榕容、王淨。（圖／台北電影節提供）

▲《鬼才之道》陳柏霖。（圖／台北電影節提供）

在鬼界為了不被淘汰，眾鬼必須力爭上游維持都市傳說正常運作，陳柏霖飾演的厲鬼經紀人更聯手新鬼菜鳥王淨和過氣鬼后張榕容，欲重新打造旺來飯店的猛鬼傳說。陳柏霖表示：「電影在上映前將搶先在台北電影節放映，還是保持平常心，希望觀眾會喜歡。」張榕容則說：「可以和全場觀眾搶先齊聚中山堂觀賞《鬼才之道》，可以隨著劇情一起大笑大哭著，真的太期待了！」

▲《鬼才之道》陳柏霖、張榕容、王淨。（圖／台北電影節提供）

▲《鬼才之道》張榕容、王淨分別飾演「過氣鬼后」跟「新鬼菜鳥」。（圖／台北電影節提供）

《鬼才之道》今年以神秘場之姿登場台北電影節，將於6月16日中午12點於OPENTIX啟售，映後導演徐漢強、主演陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦皆將出席QA活動。2024台北電影節將於6月21日至7月6日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦。

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