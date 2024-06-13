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鏡頭還在拍！16蹲跳一半「褲子當場破掉」賈斯汀內褲全露 安心亞目睹笑倒

記者潘慧中／綜合報導

Energy回歸推出的新單曲〈星期五晚上〉當中，16蹲的舞蹈動作吸引不少人挑戰，節目《同學來了》最近也請3位男星登台表演，未料昔日《2分之一強》班底賈斯汀跳到一半，褲子直接破掉，內褲的可愛圖案笑翻在場所有人。

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲金炳秀、賈斯汀、綠茶挑戰16蹲。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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《同學來了》近日在節目中辦了一場男人體力挑戰賽，測試金炳秀、賈斯汀、綠茶（林埈永）能否16蹲。沒想到跳不到10下，賈斯汀突然用手遮住屁股，原來是西裝褲破掉了！

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲賈斯汀的褲子無預警破掉。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

金炳秀、阿Ken、張立東等人見狀連忙上前幫忙遮，沒發現不對勁的綠茶則是繼續認真跳，直到聽見眾人笑成一團才停下來。原來賈斯汀被大家發現，居然是穿著印有玉子燒圖案的可愛內褲。

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲全場看到賈斯汀的內褲圖案都笑瘋了。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

來賓笑到流眼淚，主持人阿Ken、安心亞則是笑倒在地，「前面一出來好像是英國紳士一樣，結果是玉子燒內褲，太糗了！」賈斯汀聽了則是露出害羞的笑容走回座位。

▲▼賈斯汀。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲賈斯汀羞笑走回座位。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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16蹲, 賈斯汀, 安心亞

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