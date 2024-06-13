9m88東京飆唱金曲！　「天后椎名林檎」驚現台下當場嚇傻

▲ 9m88近來到日本開唱。（圖／爵士寶貝提供）



記者翁子涵／台北報導

9m88近來不僅接連與日本樂團WONK及旅美日籍知名小號手黑田卓也合作在東京連唱3場外，更首登東京爵士樂迷聖地Blue Note成台灣首位開唱歌手，3場演出台下聽眾更大咖雲集，包括日本天后椎名林檎、超模女王水原希子、水原佑果姐妹花皆成座上賓，讓事後下台得知的9m88開心直呼：「我完全沒有預料她(椎名林檎)會來，是我下台後導演才跟我說，馬上飛奔到後台跟她打招呼，她本人超親切，還一直跟我說『很棒！』真的是一次很難忘的表演經驗，也是上天送給我一份很棒的禮物！」

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▲▼ 9m88登東京惠比壽花園爵士音樂節開唱，日本超模水原希子、水原佑果姐妹前來捧場。（圖／爵士寶貝提供）



入境隨俗的她特別為了日本樂迷翻唱了日本天后椎名林檎的經典金曲〈丸の内サデスティック(丸之內虐待狂)〉，席間更驚見原唱天后本尊就在台下聆聽，9m88自曝靠土法煉鋼的「圖像式記憶法」來背歌詞，她謙虛地表示：「雖然平常有在練日文，但還沒到聽說讀寫樣樣行的地步，所以我先去了解熟稔歌詞的意思，然後發想一個自己才懂的手語小舞蹈，這首歌用圖像式記憶法，邊練唱邊做那個動作去記歌詞。」讓這位日本天后也稱讚連連。

這次遠征日本開唱的她還受旅美日本小號手黑田卓也(Takuya Kuroda)之邀到他專場及Ebisu Blooming Jazz Garden 爵士音樂節擔任特別嘉賓，還讓日本超模水原希子與她的妹妹水原佑果在趕來現場支持，事實上9m88與水原希子因為彼此有共同朋友而認識，早在2017年9m88在日本首次開唱時水原希子就曾前來支持，這次因為妹妹水原佑果在惠比壽花園爵士音樂節客串DJ演出，巧合相遇下讓兩姊妹決定攜手捧場在台下當小粉絲聽9m88開唱，讓9m88開心表示：「只能說世界真的很小，我們竟然在同一場表演相遇！下台後馬上飛奔跟她們來個相見歡！」

此趟日本行收穫滿滿的9m88特別感謝因為翻唱張雨生經典〈若我告訴你其實我愛的只是你〉而結識的旅美日本小號手黑田卓也(Takuya Kuroda)， 不僅邀她擔任Ebisu Blooming Jazz Garden 爵士音樂節共演，還請她擔任自己在東京爵士音樂迷聖地 Blue Note Tokyo音樂會的演唱來賓，這也讓9m88成為第一個在該場地表演的台灣歌手，9m88興奮表示：「感謝黑田卓也先生，讓我有機會在這個爵士聖地表演，還第一次在海外演唱與他合作的張雨生老師的經典〈若我告訴你其實我愛的只是你〉，是一次非常難忘且享受的表演經驗！」

