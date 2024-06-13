王力宏金曲獎致敬李玟！　重現經典歌曲「相識30年心中百感交集」

記者孟育民／台北報導

《第35屆金曲獎》即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的CoCo李玟，在華語樂壇及國際間的影響力不容忽視，而今年頒獎典禮中也特別安排一段演出，以緬懷大家心中永遠的華語樂壇天后，在構思節目內容時，製作單位與李玟的家人們討論後，決定由她的昔日好友王力宏擔任表演嘉賓。

▲王力宏金曲獎獻唱致敬好友李玟。（圖／台視提供）



王力宏與李玟結識30年，兩人的交情不在話下， 對此，李玟家人也表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」睽違多年再度回到金曲獎的舞台演出，將以緬懷好友的身分站上舞台表演，王力宏表示收到邀約時心情非常複雜：「我感到非常榮幸能夠在這麼重要的舞台上，向我的好友CoCo致敬；另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」

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▲李玟的離世至今讓人心痛 。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

至於這段致敬表演的呈現方式，王力宏也透露經過來回多次與導演組的討論，希望觀眾在欣賞這段表演時，能夠回憶起李玟帶給大家的美好時光，透過演出讓大家再次感受李玟對音樂的無限熱情，並且永遠記住她的音樂和精神，期待和所有喜愛李玟的朋友們一起回憶她永不褪色的經典。

