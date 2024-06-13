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一句話打動《繁花》原著！王家衛「你寫的是我哥姊的事」

記者許逸群／台北報導

王家衛首部執導電視劇《繁花》由胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等人主演，將於14日在MyVideo播出。《繁花》改編自小說家金宇澄同名小說，最新釋出的幕後訪問中，金宇澄透露：「導演說一句話特別打動我，他說你寫的就是我哥姊的事情。」

▲王家衛首部執導電視劇《繁花》將在台灣播出。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲王家衛首部執導電視劇《繁花》將在台灣播出。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

出生上海、在香港成長的王家衛表示，自己哥哥姊姊一直住在上海，跟劇裡是同一代人，「很想知道他們經歷了什麼，所以我決定改編這部小說。是什麼讓阿寶成為寶總，一夜之間成為時代弄潮兒，書裡面沒有提過，我們的劇肯定可以給觀眾一個在原著裡面看不到的上海阿寶。」

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《繁花》熱播期間，「不響」成為熱搜關鍵字，在原著裡面有一千多處「不響」，成為貫穿電視劇30集的靈魂，字面上的意思是「不作聲」，王家衛特別解釋，「不響不代表沉默，它是一種留白，凡是我不想講的、我不能講的，講了為難自己的、為難別人的，不響，這也是一個創作者的態度。」

▲王家衛首部執導電視劇《繁花》將在台灣播出。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》主演胡歌。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

對於年代歷史，每個人都有自己的記憶，王家衛說，「我只講我能講的、我想講的、我講得好的，『不響』就是金老師創作的密碼，這也是我改編這本書的密碼。」

為了忠實呈現60至90年代上海原貌，王家衛在拍攝時，就讓大部分演員皆以上海話（滬語）演出，之後再另配普通話版本，不少劇迷推薦先看普通話版本理解劇情，再重刷滬語版，因為上海話聽起來更能代入劇情，「沒看過滬語版不算看過《繁花》！」

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王家衛, 繁花, 胡歌

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