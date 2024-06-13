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《2天1夜》又有演員退出！延政勳4年情份畫句點　一次3大功臣出走

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《2天1夜》由經過多位成員替換，目前為金鍾旼、延政勳、文世潤、DinDin、羅人友、柳善皓6位成員擔任固定班底，6人默契極佳為觀眾帶來歡樂聲。只是羅人友即將面臨兵役最後期限，日前宣布專心於最後一部戲劇，決定下車，沒想到，不到1個禮拜的時間，韓網再度傳來另一位成員也要退出的消息，人事大地震令粉絲直呼捨不得。

▲▼《2天1夜》又有演員退出！延政勳4年情份畫句點　一次3大功臣出走。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

▲延政勳與《2天1夜》4年情份畫句點，節目證實他要退出了。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

韓網13日傳來最新消息，演員延政勳跟進羅人友的腳步，也即將退出節目，《2天1夜》是他出道以來首度參與的綜藝節目，時常在節目上與妻子韓佳人通話，夫妻倆的日常帶來很多看點與笑聲，加入綜藝4年以來，受到很多觀眾喜愛。

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▲▼《2天1夜》又有演員退出！延政勳4年情份畫句點　一次3大功臣出走。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

▲▼繼羅人友之後，《2天1夜》又有演員退出，節目人事大地震。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

▲▼《2天1夜》又有演員退出！延政勳4年情份畫句點　一次3大功臣出走。（圖／翻攝自《2天1夜》IG）

延政勳兼顧演員與綜藝固定班底角色，打開很高國民度，但近來他經過深思熟慮後，還是決定把重心放回演員事業，在與節目組商討之後，做出了退出的決定，雙方迎來最美麗的離別。

對此，《2天1夜》節目組13日上午證實消息，「延政勳、羅人友和製作人李正奎退出節目，3人將在這個月進行最後一次拍攝，會通過節目內容親自向觀眾正式道別問候。」至於固定班底接班人，目前暫無計劃。《2天1夜》人事大地震，一次3位功臣下車，令粉絲惋惜不已。

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延政勳, 羅人友, 2天1夜

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