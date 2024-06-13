無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

記者陳芊秀／綜合報導

無名小站傳奇正妹「小予」陳玟予宣布懷孕了！她被譽為「台灣最早網紅」，16歲就擁有400萬粉絲，至今仍活躍時尚圈，昨日（12）深夜閃電發表喜訊，並與另一半江先生公開寶寶超音波，有網友認男方是棒棒堂阿良。

▲無名女神「小予」陳玟予宣布懷孕。（圖／翻攝自IG）

小予發文「我肚肚裡有個小生命偷偷住進來了」，得知懷孕那一刻開始，與另一半沒有緊張，反而是滿滿期待，感受著小生命在肚子裡一點一點長大，提及懷孕後身體出現各種不適 但仍是甘之如飴。她同時透露去年是人生中打擊很大的一年，常常哭著睡著，醒來後還得像個沒事人一樣過日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小予與另一半無名指戴戒指，一起分享寶寶超音波照。（圖／翻攝自IG）

而小予接著寫到與另一半相識的心情：「2024我遇到了一個把我捧在手掌心上的人，他捨不得我有一點傷心難過，我可以做任何我想做的事，事事有回應，件件有著落，行動勝過所有承諾，江先生，未來請多多指教，期待我們的1+1=3。」曝光的照片中，兩人無名指都戴著戒指，她被江先生擁入懷中，兩人一起拿著寶寶超音波照，並上傳一小段影片，分享躍動的小生命在肚子裡長大的喜悅。而江先生在留言串告白小予：「老婆，我會好好照顧妳和我們的小baby的。」網紅陳妮絲留言「恭喜阿良～～～你們的baby一定顏值也超高！！！」眾多網友認出小予另一半是棒棒堂阿良 （江韋良）。

▲江先生告白小予：「老婆，我會好好照顧妳和我們的小baby的。」陳妮絲回應「恭喜阿良」。（圖／翻攝自IG）

小予懷孕震驚大批網友。有網友在論壇發文指出，她與前一任男友2月傳出分手，如今宣布懷孕，網友發現男方並非過去交往的對象，引發討論。而她透過限動回應：「謝謝江先生的愛護，從得知懷孕到現在我有滿滿的安全感，還有大大的幸福，大家的祝福我都收到了，這幾天有空再來好好回覆訊息，『一段真正有結果的愛情是不需要你去長跑的』，至於有一些不理性或是揣測的留言，我就自動屏蔽了喔，孕期我需要保持快樂心情，一段話也給大家：你看到的不一定是真的，你沒看到的也不代表沒有發生，祝福大家都能開心幸福每一天。」

▲小予限動發聲。（圖／翻攝自IG）



【小予IG全文】

迫不及待跟大家分享一個好消息

我肚肚裡有個小生命偷偷住進來了

一切是這麼的不可思議

從得知懷孕的那一刻開始

我們一點緊張都沒有 反而是滿滿的期待

看著小生命在肚子裡一點一點長大

聽到寶寶的心跳聲那刻真的覺得好神奇又感動

雖然懷孕後身體各種不適 但卻甘之如飴

體會到了所有媽媽的不容易 （我愛我媽咪

​

去年是我人生中打擊很大也非常不容易的一年

常常哭著睡著 醒來後還得像個沒事人一樣過日子

當時我更把所有的精神都投入到工作上

幾乎不給自己喘息的空間

現在回想 那段時間真的太辛苦了

（謝謝陪在我身邊的麻糬們，我也愛妳們）

​

但上帝就是這麼可愛

給你關了一扇門 就一定會為你打開另一扇窗

努力生活 善良的人 就會被善待

2024我遇到了一個把我捧在手掌心上的人

他捨不得我有一點傷心難過

我可以做任何我想做的事

事事有回應 件件有著落 行動勝過所有承諾

江先生 未來請多多指教

期待我們的1+1=3