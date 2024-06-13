無名女神「小予」宣布懷孕！　「我肚肚有小生命偷偷住進來了」

記者陳芊秀／綜合報導
無名小站傳奇正妹「小予」陳玟予宣布懷孕了！她被譽為「台灣最早網紅」，16歲就擁有400萬粉絲，至今仍活躍時尚圈，昨日（12）深夜閃電發表喜訊，並與另一半江先生公開寶寶超音波，有網友認男方是棒棒堂阿良。
▲無名女神「小予」陳玟予宣布懷孕。（圖／翻攝自IG）
小予發文「我肚肚裡有個小生命偷偷住進來了」，得知懷孕那一刻開始，與另一半沒有緊張，反而是滿滿期待，感受著小生命在肚子裡一點一點長大，提及懷孕後身體出現各種不適 但仍是甘之如飴。她同時透露去年是人生中打擊很大的一年，常常哭著睡著，醒來後還得像個沒事人一樣過日子。
▲小予與另一半無名指戴戒指，一起分享寶寶超音波照。（圖／翻攝自IG）
而小予接著寫到與另一半相識的心情：「2024我遇到了一個把我捧在手掌心上的人，他捨不得我有一點傷心難過，我可以做任何我想做的事，事事有回應，件件有著落，行動勝過所有承諾，江先生，未來請多多指教，期待我們的1+1=3。」曝光的照片中，兩人無名指都戴著戒指，她被江先生擁入懷中，兩人一起拿著寶寶超音波照，並上傳一小段影片，分享躍動的小生命在肚子裡長大的喜悅。而江先生在留言串告白小予：「老婆，我會好好照顧妳和我們的小baby的。」網紅陳妮絲留言「恭喜阿良～～～你們的baby一定顏值也超高！！！」眾多網友認出小予另一半是棒棒堂阿良 （江韋良）。
▲江先生告白小予：「老婆，我會好好照顧妳和我們的小baby的。」陳妮絲回應「恭喜阿良」。（圖／翻攝自IG）
小予懷孕震驚大批網友。有網友在論壇發文指出，她與前一任男友2月傳出分手，如今宣布懷孕，網友發現男方並非過去交往的對象，引發討論。而她透過限動回應：「謝謝江先生的愛護，從得知懷孕到現在我有滿滿的安全感，還有大大的幸福，大家的祝福我都收到了，這幾天有空再來好好回覆訊息，『一段真正有結果的愛情是不需要你去長跑的』，至於有一些不理性或是揣測的留言，我就自動屏蔽了喔，孕期我需要保持快樂心情，一段話也給大家：你看到的不一定是真的，你沒看到的也不代表沒有發生，祝福大家都能開心幸福每一天。」
▲小予限動發聲。（圖／翻攝自IG）
【小予IG全文】
迫不及待跟大家分享一個好消息
我肚肚裡有個小生命偷偷住進來了
一切是這麼的不可思議
從得知懷孕的那一刻開始
我們一點緊張都沒有 反而是滿滿的期待
看著小生命在肚子裡一點一點長大
聽到寶寶的心跳聲那刻真的覺得好神奇又感動
雖然懷孕後身體各種不適 但卻甘之如飴
體會到了所有媽媽的不容易 （我愛我媽咪
去年是我人生中打擊很大也非常不容易的一年
常常哭著睡著 醒來後還得像個沒事人一樣過日子
當時我更把所有的精神都投入到工作上
幾乎不給自己喘息的空間
現在回想 那段時間真的太辛苦了
（謝謝陪在我身邊的麻糬們，我也愛妳們）
但上帝就是這麼可愛
給你關了一扇門 就一定會為你打開另一扇窗
努力生活 善良的人 就會被善待
2024我遇到了一個把我捧在手掌心上的人
他捨不得我有一點傷心難過
我可以做任何我想做的事
事事有回應 件件有著落 行動勝過所有承諾
江先生 未來請多多指教
期待我們的1+1=3
讀者迴響