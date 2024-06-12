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曾遇「死亡車禍」險毀容！　胡歌拋人生智慧：我不苛求自己堅強、樂觀

記者蕭采薇／台北報導

大陸藝人胡歌12日睽違6年再度訪台，受邀與台灣青年影視工作者對談。他演過無數膾炙人口的作品，卻勉勵年輕演員要拋去「演員」身份好好過生活。也不該抱持「飆戲」的心態與人較勁，「人都是互相成就。」

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌受邀來台，在《對話青年》論壇與台灣年輕創作者交流。（圖／記者周宸亘攝）

他也鼓勵學生演員，在生活中最好要忘記「演員」身份，因為會帶來很多包袱。胡歌自爆，他很喜歡觀察路人，雖然走在大街上會被圍觀，但他就躲在車裡，偷偷停在路邊看著城市中的眾生樣貌，「所以遇到每個角色，我都在真實的記憶庫中去尋找答案。」

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胡歌也感謝過去的所有角色，就算殺青後他也不會清空，就像身體中曾經同時有兩個靈魂，「是他們成就現在的我。」他也勉勵大家，當人生和事業處於暫時的低潮時，不用急著走出來。

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌睽違6年再度訪台。（圖／記者周宸亘攝）

胡歌曾經遭遇重大車禍，一度可能無法再復出拍戲。但如今他豁達地說：「人生本來就不是一帆風順，我就接受它、讓他存在，這都是珍貴的生命體驗。我不苛求自己是堅強、樂觀的人，那只存在小說中。而生活就是面對殘酷，當我們看到生活的真相，我們依然熱愛生活。」

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡歌與台灣年輕創作者交流，分享自身經驗。（圖／記者周宸亘攝）

最後他以「真、堅持、共贏」勉勵現場年輕創作者，包括不真誠的表現沒有生命力、藝術和創作者都是孤獨，以及不該存在同場演員互相競爭的狀態，「沒有人想贏過另一個人，都是互相成就。」

 

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