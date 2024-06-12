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黃一鳴控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸選秀《青春有你2》出身的24歲女星黃一鳴，日前暗指自己女兒的生父就是富商王思聰，掀起一陣熱議，但也同時被質疑是想拿錢。對此，黃一鳴於11日拍片說明，表示自己只是因為情緒崩潰，才把事情說出來，而她也沒拿過王思聰半毛錢，更沒想當「富太太」。

▲▼黃一鳴控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢。（圖／翻攝自黃一鳴抖音、王思聰IG）

▲黃一鳴近日驚吐女兒的生父是王思聰。（圖／翻攝自黃一鳴抖音、王思聰IG）

黃一鳴在影片中表示，經過幾天的煎熬，她決定把事情說清楚，除了正面承認孩子的生父就是王思聰，她也強調自己沒有「帶球跑」，「所有的一切我有清晰的證據，並且我對我說的話負責。」

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黃一鳴說，自己從未妄想成為所謂的「富太太」，因為她明白自己與王思聰之間不會有未來，「但是，我確實這輩子可能只能擁有一個孩子，所以我選擇生下了她。」她堅稱自己並未接受過王思聰的任何金錢援助，養育孩子的錢全都是自己賣角膜變色片賺來的。

▲▼黃一鳴控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢。（圖／翻攝自抖音／鳴鳴醬）

▲黃一鳴回應近日的風波。（圖／翻攝自抖音／鳴鳴醬）

黃一鳴也反駁了關於炒作帶貨的指控，她說：「美瞳（變色片）摘了又戴，戴了又試，試了又摘，摘了又戴，每天我要試一百到兩百片的美瞳，掙得確實比一般人多得多，但是我是以健康為代價的。」也不覺得靠直播賣貨的工作有什麼好丟臉的。

至於被懷疑是想蹭王思聰的熱度，黃一鳴表示，若自己有這樣的想法，早在女兒出生的第一刻就會把這件事說出來，「如果不是情緒崩潰，這件事情就會被我永遠埋在心底。我沒有必要等到一年過後再去把這件事情翻出來說。」她也說，自己很慶幸生下女兒，「我比任何人都愛閃閃，我一定會讓她健康地長大，這也是為什麼我拚命掙錢、一個月開播幾十場的原因。」

▲▼黃一鳴控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢。（圖／翻攝自抖音／鳴鳴醬）

▲黃一鳴強調自己絕不是蹭王思聰的熱度來賺錢。（圖／翻攝自抖音／鳴鳴醬）

最後，黃一鳴也對於被傳是校園霸凌加害者一事再次澄清，「在大家無數的謠言和謾罵下，我從來沒有追究過大家的法律責任。但是從現在這一刻開始，我會追究。」

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