林襄飛韓做醫美！嘴打玻尿酸「1疏忽」醒來照鏡子GG了：被自己幽默到

記者潘慧中／綜合報導

林襄儘管工作忙碌，仍不時和粉絲分享生活點滴。她11日便在Instagram分享前幾天在南韓體驗的「醫學研究之旅」，其中在嘴巴打完玻尿酸後，一照鏡子「被自己幽默到」，當場哭笑不得。

▲林襄分享這次去南韓做醫美的心得。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄在限時動態坦言，大約4、5年前有在台灣打過音波，「局部那種，自己沒什麼感覺」，之後每年都會定期打一些電波。

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▲林襄最近和一群友人去南韓。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



這趟前往南韓，林襄心想當地醫美發達，對方諮詢師也承諾新機器更好，還會避開她原本就比較凹陷的臉頰，甚至保證沒有修復期，是可以直接上工的效果，她便決定體驗看看。

此外，林襄原本每半年就會在嘴巴小補一點玻尿酸，「這次特別拖了一陣子沒補，想試試看韓國審美」，但因為有用舒眠麻醉的關係，所以沒有盯著醫生打理想的量，「沒想到腫成這樣哈哈哈哈，每照到鏡子看到自己都會被自己幽默到。」

▲林襄每半年就會在嘴巴小補一點玻尿酸。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



不只這樣，林襄還在當地體驗了「高層次剪髮」，她覺得蠻不錯的，「歐膩整理完真的有那個味～蠻喜歡的」，只是要記得提醒髮型師別打薄太多，「不然妳會想哭。」

▲林襄還體驗了高層次剪髮。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）