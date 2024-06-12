五月天傳「跨年申請唱大巨蛋」　下午政黨協商有望解套

記者蔡琛儀／台北報導

大巨蛋究竟何時能解封辦演唱會，一直是外界關心焦點，今天下午也將舉行政黨協商研議此案，也傳出天團五月天有意申請年底大巨蛋的跨年檔期。對此，五月天所屬相信音樂則尚未回應。

▲ 五月天。（圖／相信音樂提供）

不過目前大巨蛋舉辦演唱會卡在使用執照註記第29點，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。因為該項規定，使要在大巨蛋舉辦演唱會的話，應由哪個單位驗證防火逃生避難安全，至今苦無下文。

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五月天阿信過去就曾公開表示相當期待能站上大巨蛋，且一直都很關心何時能在台北市辦一場大規模的演唱會，每次看到粉絲都必須通車來看演出都很心疼，直言就算大巨蛋的場租貴也沒問題，只要這筆錢能夠用來回饋給市民就很值得，也相信只要有足夠的監督，大巨蛋一定能夠找到解決交通、消防、疏散與安全問題的完美方案，「我相信，總有一天我們能為台北人辦一場能記得一輩子的演唱會。」

而周杰倫（周董）也傳出想成為首位攻大巨蛋開唱的歌手，他也曾發文證實自己確實還在等，不過周董大巨蛋演唱會從五月傳到八月，究竟誰能第一個破蛋，可能還要等下午的政黨協商結果出爐。