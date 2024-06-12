ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五月天傳「跨年申請唱大巨蛋」　下午政黨協商有望解套

記者蔡琛儀／台北報導

大巨蛋究竟何時能解封辦演唱會，一直是外界關心焦點，今天下午也將舉行政黨協商研議此案，也傳出天團五月天有意申請年底大巨蛋的跨年檔期。對此，五月天所屬相信音樂則尚未回應。

▲▼ 五月天鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

▲ 五月天。（圖／相信音樂提供）

不過目前大巨蛋舉辦演唱會卡在使用執照註記第29點，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。因為該項規定，使要在大巨蛋舉辦演唱會的話，應由哪個單位驗證防火逃生避難安全，至今苦無下文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

五月天阿信過去就曾公開表示相當期待能站上大巨蛋，且一直都很關心何時能在台北市辦一場大規模的演唱會，每次看到粉絲都必須通車來看演出都很心疼，直言就算大巨蛋的場租貴也沒問題，只要這筆錢能夠用來回饋給市民就很值得，也相信只要有足夠的監督，大巨蛋一定能夠找到解決交通、消防、疏散與安全問題的完美方案，「我相信，總有一天我們能為台北人辦一場能記得一輩子的演唱會。」

而周杰倫（周董）也傳出想成為首位攻大巨蛋開唱的歌手，他也曾發文證實自己確實還在等，不過周董大巨蛋演唱會從五月傳到八月，究竟誰能第一個破蛋，可能還要等下午的政黨協商結果出爐。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！他私訊給真相：很意外價碼實惠

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

小S大女兒Elly畢業照2萬人看傻：這18歲？！　「高衩開到腿根」完勝名模

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學！孫鵬求情內幕曝 城市科大回應了

陳芳語「胸前冒2黑圓點」入鏡！中空全被拍…3萬人朝聖讚爆：太辣了

阿沁親揭「分手Faye原因」！僅交往2年：那不叫愛情　曾公開下跪求婚

快訊／胡歌到台灣了！灰綠西裝超帥現身　粉絲包圍機場掀暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瑤瑤「0偽裝逛信義區」中空穿超辣！一脫外套…超巨半球全露 形狀被看光
  2. 周渝民低調現身邱瓈寬母親靈堂　默默陪伴20分鐘
  3. 李多慧褲子太短…腿一抬「驚冒黑色陰影」！半臀外露 13萬人驚豔
  4. 張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加
  5. 楊麗音「惡房東」首次搭檔姚淳耀：武林高手交鋒！
  6. 林舒語「一邊輸卵管被摘」！拚3寶產檢完崩潰 對尪哭喊：你害走了小孩
  7. 五月天傳「跨年申請唱大巨蛋」　下午政黨協商有望解套
  8. 莊雨潔認了暫別15年主播台！　「未來會換一個身分」：別太快忘記我
  9. 張信哲杜拜開唱成華人第一　揭最大遺憾：有可能要去補
  10. 直擊／胡歌抵台「輪椅粉絲衝出舉手機合照」！1反應超暖　8字揭來台心情

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366