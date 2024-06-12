龍俊亨突痛訴「捲鄭俊英案5年委屈」！　悲認：把我變成跟他們一樣的人

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星龍俊亨和泫雅從多年朋友轉為戀人，由於他2019年捲入鄭俊英事件，兩人戀情始終遭到輿論批評，龍俊亨12日突發黑底文，再度因當年事件對外界道歉並作出解釋，「我本可以說『停下來，這是不對的』，但我沒有成為這樣的人，而是輕描淡寫地忽略了。」為此自責不已也受了傷，坦言至今一直在逃避。

▲龍俊亨道歉。（圖／CFP、翻攝自龍俊亨IG）



龍俊亨12日早上突發黑底文，重提當年鄭俊英事件始末，坦言自己的確收到一段影片，但因為在群組中影片預覽圖顯示的是黑色，他沒有預料到是性侵影片，「點開之前，我無法知道那是什麼，或意圖是什麼，之後我本可以說『停下來，這是不對的』，但我沒成為這樣的人，而是輕描淡寫地忽略了。但是，正如我當時所說，後來也呼籲過，我從未進入過那所謂的群聊，也沒有參與那些令人厭惡的事件。」

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對於多年來外界一直將他認定是「群聊成員之一」，龍俊亨坦言不管自己怎麼解釋都沒有用，讓他相當痛苦，「無論我怎麼說，無論哪篇報導，都把我變成了與他們一樣的人。我沒有勇氣再次拿過去的事情來說，只是希望事情能落幕，所以這段時間我一直在逃避。」

▲龍俊亨道歉。（圖／CFP、翻攝自龍俊亨IG）



而當初選擇退出Highlight，龍俊亨直言不願意傷害最愛的成員，「面對批評，我心生恐懼，不想讓公司和成員們受到傷害。於是，我下定決心，在那個我曾經投入多年、對我來說意味著一切的珍貴地方，做出了退團的選擇。」最後他也強調會對過去的愚蠢行為贖罪並深刻反省，希望負面輿論不要傷害他珍愛的人及粉絲。

龍俊亨全文：

大家好，我是龍俊亨。

那時的我確實愚蠢並且做錯了事情，我未能糾正錯誤的情況，也不知道什麼是正確的選擇。面對過多的批評，我心生恐懼，不想因為自己讓公司和成員們受到損害。於是，我下定決心，在那個我曾經投入多年、對我來說意味著一切的珍貴地方，做出了退團的選擇。

在私訊中，我沒有預知地突然收到了一段黑畫面的影片，點開之前我無法知道那是什麼，或者意圖是什麼，之後我本可以說「停下來，這是不對的」，但我沒有成為這樣的人，而是輕描淡寫地忽略了。

但是，正如我當時所說，後來也公開說明過，我從未進入過那所謂的群聊，也沒有參與那些令人厭惡的事件。

幾年來，媒體和很多人一直說我也是那事件的當事人之一，說我是群聊成員之一，說我消費了非法拍攝的影片……對於這些不實之詞，我曾經解釋過，但無論我怎麼說，無論哪篇報導，都把我變成了與他們一樣的人。

我沒有勇氣再次拿起過去的事情來說，只是希望事情能過去，所以這段時間我一直在逃避。

即使我受了傷，留下了疤痕，我也會忍耐下去。請大家……我懇切地請求大家，不要讓我所愛和珍惜的家人和朋友，以及那些對我不離不棄的粉絲們受到傷害。

各位，以及眾多記者朋友們，對於我過去未能糾正的事情，愚蠢的行為和言論，我會深刻反省，努力成為一個成熟的人，天天努力生活。

感謝你們耐心讀完這篇毫無章法的長文，這個夏天感冒尤其厲害，大家要保重身體，祝你們度過美好的一天！