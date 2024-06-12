蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

▲6月1日 17：44，蔡尚樺上了林秉聖的車，準備出門約會但又小心翼翼。



圖文／鏡週刊

6月1日的時候也是一樣，林秉聖所屬的球隊4連敗後，身為第一射手的他再次去找前策略行銷長尋求安慰一下。林秉聖完全複製貼上5月30日那天路線，也是距離球場拐幾個彎就到蔡尚樺家了。

不過林秉聖那天把車停下來的地方，距離蔡尚樺的家稍遠。等了約5分鐘後，果然蔡尚樺一身辣裝現身，上車前眼神不忘左右掃射一下，而且直直盯著周遭車輛；可見雖然好像事過境遷，她仍然小心翼翼，不想讓這段複雜關係曝光。

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▲6月1日 17：44，蔡尚樺（右）上了林秉聖（紅箭處）的車，準備出門約會但又小心翼翼。



一路從北市基隆路開到了忠孝東路四段，林秉聖放了蔡尚樺下車。當天穿著緊身無袖小可愛，搭配牛仔褲（褲頭設計頗為性感）、小露蠻腰的蔡尚樺，走進了一間快時尚店，又開始策略滿滿，表面邊看邊挑衣服同時，實際打起電話開啟警戒模式，試圖測試自己行蹤有沒被人發現。

▲18：04，途中下車的蔡尚樺（中）為了掩飾戀情，還在北市東區逛來逛去，測試有沒遭到跟拍，與之前跟交大仔仔大方交往的態度完全不同。

只見蔡尚樺眼神狂掃四周，離開快時尚店後又到北市東區亂逛一通，不過直接躲進一間夾娃娃機店內講電話，最後消失在台北街頭無影無蹤。

▲蔡尚樺（中）有意無意上傳當時男友交大仔仔（右）與林秉聖（左）相約吃飯的畫面，還稱兩男是好朋友，企圖營造3人是好友的假象。

▲去年發現本刊拍到自己帶林秉聖（左）回家後，蔡尚樺（右）上傳吃宵夜的照片，還找了球員阿巴西（中）一起入鏡。

而林秉聖那輛白色凌志愛車，5月27日載過當年幫自己掩護與蔡尚樺關係的阿巴西，兩男以前同屬新北中信特攻，現在分隔兩隊，感情依舊甚好。

回應

蔡尚樺相當氣憤不滿回應表示，因為去年8月的烏龍緋聞，至今她再也沒有任何一個人進去自家過，而且5月30日當天她人也並不在台北，不知道為何林秉聖的車會停在她家樓下，隔天碰面是因為林秉聖和其他球員要拿生日禮物給她，所以只有短暫碰一下面，就去工作行程了，對於一再被傳假緋聞已經影響到她的工作和家庭，蔡尚樺表示會針對不實報導走法律途徑。



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