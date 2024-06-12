ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相

【蔡尚樺換愛揭密1】林秉聖「第一射手」苦吞4連敗　蔡尚樺「解放辣肉」給安慰

▲6月1日 17：44，蔡尚樺上了林秉聖的車，準備出門約會但又小心翼翼。

圖文／鏡週刊

6月1日的時候也是一樣，林秉聖所屬的球隊4連敗後，身為第一射手的他再次去找前策略行銷長尋求安慰一下。林秉聖完全複製貼上5月30日那天路線，也是距離球場拐幾個彎就到蔡尚樺家了。

不過林秉聖那天把車停下來的地方，距離蔡尚樺的家稍遠。等了約5分鐘後，果然蔡尚樺一身辣裝現身，上車前眼神不忘左右掃射一下，而且直直盯著周遭車輛；可見雖然好像事過境遷，她仍然小心翼翼，不想讓這段複雜關係曝光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【蔡尚樺換愛揭密1】林秉聖「第一射手」苦吞4連敗　蔡尚樺「解放辣肉」給安慰

▲6月1日 17：44，蔡尚樺（右）上了林秉聖（紅箭處）的車，準備出門約會但又小心翼翼。

一路從北市基隆路開到了忠孝東路四段，林秉聖放了蔡尚樺下車。當天穿著緊身無袖小可愛，搭配牛仔褲（褲頭設計頗為性感）、小露蠻腰的蔡尚樺，走進了一間快時尚店，又開始策略滿滿，表面邊看邊挑衣服同時，實際打起電話開啟警戒模式，試圖測試自己行蹤有沒被人發現。

【蔡尚樺換愛揭密1】林秉聖「第一射手」苦吞4連敗　蔡尚樺「解放辣肉」給安慰

▲18：04，途中下車的蔡尚樺（中）為了掩飾戀情，還在北市東區逛來逛去，測試有沒遭到跟拍，與之前跟交大仔仔大方交往的態度完全不同。

只見蔡尚樺眼神狂掃四周，離開快時尚店後又到北市東區亂逛一通，不過直接躲進一間夾娃娃機店內講電話，最後消失在台北街頭無影無蹤。

【蔡尚樺換愛揭密1】林秉聖「第一射手」苦吞4連敗　蔡尚樺「解放辣肉」給安慰

▲蔡尚樺（中）有意無意上傳當時男友交大仔仔（右）與林秉聖（左）相約吃飯的畫面，還稱兩男是好朋友，企圖營造3人是好友的假象。

【蔡尚樺換愛揭密1】林秉聖「第一射手」苦吞4連敗　蔡尚樺「解放辣肉」給安慰

▲去年發現本刊拍到自己帶林秉聖（左）回家後，蔡尚樺（右）上傳吃宵夜的照片，還找了球員阿巴西（中）一起入鏡。

而林秉聖那輛白色凌志愛車，5月27日載過當年幫自己掩護與蔡尚樺關係的阿巴西，兩男以前同屬新北中信特攻，現在分隔兩隊，感情依舊甚好。

回應

蔡尚樺相當氣憤不滿回應表示，因為去年8月的烏龍緋聞，至今她再也沒有任何一個人進去自家過，而且5月30日當天她人也並不在台北，不知道為何林秉聖的車會停在她家樓下，隔天碰面是因為林秉聖和其他球員要拿生日禮物給她，所以只有短暫碰一下面，就去工作行程了，對於一再被傳假緋聞已經影響到她的工作和家庭，蔡尚樺表示會針對不實報導走法律途徑。


更多鏡週刊報導
【蔡尚樺換愛揭密2】蔡尚樺硬拉舊愛新歡同框　偷吃想洗白自打臉
【蔡尚樺換愛揭密3】蔡尚樺情變交往11年交大仔仔　老搭檔驚喊「不可能」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

推薦閱讀

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

古裝男神引退倒數「被工作室放醜照」　正面槓上怒留言：建議註銷

古裝男神引退倒數「被工作室放醜照」　正面槓上怒留言：建議註銷

蔡阿嘎工作室整裝再出發！　強調「多個業務窗口」引爆笑：又偷臭

蔡阿嘎工作室整裝再出發！　強調「多個業務窗口」引爆笑：又偷臭

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！

蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

姚采辰回啦啦隊卻沒上場！遭酸「蹭熱度」不忍了回嗆：班表我排的？

姚采辰回啦啦隊卻沒上場！遭酸「蹭熱度」不忍了回嗆：班表我排的？

芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美

芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美

蘿莉塔懷孕仍和老公分開住！　見無心舉動閃離婚念頭：我很像單親媽媽

蘿莉塔懷孕仍和老公分開住！　見無心舉動閃離婚念頭：我很像單親媽媽

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光

Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

衰捲勝利性招待事件！高俊熙隔5年開罵「該死的狗崽子」怒控YG放任謠言

古裝男神引退倒數「被工作室放醜照」　正面槓上怒留言：建議註銷

蔡阿嘎工作室整裝再出發！　強調「多個業務窗口」引爆笑：又偷臭

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！

蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍

姚采辰回啦啦隊卻沒上場！遭酸「蹭熱度」不忍了回嗆：班表我排的？

芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／6月12日星座運勢　處女精準掌握財運
  2. 瘋電影／當殺手戀愛時　謊稱自己是殺手結果女友成殺手
  3. 直擊八三夭阿電信義區「約會刺青辣妹」！　深夜帶回家共處一晚
  4. 林秉聖有女友爆「偷辦IG小帳」求愛蔡尚樺！ID名藏玄機　黑歷史被挖
  5. 蔡尚樺火大回應！「不知道為何林秉聖的車會停在家樓下」揭緋聞真相
  6. 直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋　新歡身分曝光
  7. Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧
  8. 蔡尚樺被爆「換愛內幕」！林秉聖輸冠軍賽第3戰…直奔香閨畫面全被拍
  9. 柬埔寨「最美混血公主」慘遭索命 　《鬼氣球》中邪、全身痙攣
  10. 父親帶自閉兒旅行！一篇文章賺進2.6億票房　真實人物現況曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366