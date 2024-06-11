江祖平回歸八點檔！劇中老公黃少祺虧「像在演BL劇」

記者許逸群／台北報導

八點檔大戲《願望》今（11日）隆重開鏡，劇中主要演員黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、江祖平等都出席。在劇中與江祖平飾演夫妻的黃少祺打趣地說：「真像在演BL劇，因為我從來沒有碰過肌肉這麼強健發達的女性。」

▲八點檔大戲《願望》開鏡。（圖／三立提供）

《願望》劇情以黃少祺、陳冠霖與江宏恩三位好兄弟為了錢財反目成仇。總是把台八當成偶像劇演的陳冠霖，這次劇中升格當爸，有了小孩都是20幾歲，大家滿好奇他怎樣去調整自己的心態，因為這次演出不再是高富帥，對他在演技上也是一大考驗。

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▲江宏恩、黃少祺與陳冠霖在劇中飾演好兄弟。（圖／三立提供）

黃少祺劇中同樣有20多歲的小孩李家慶與華千涵，他笑說已經是不歸路了，不過最特別的是和久未露臉的江祖平飾演夫妻，由於江祖平的個性大辣辣，大家都稱呼她為「平哥」。而大家很好奇兩人未來會有親熱戲嗎？江祖平立刻回說：「不可能！」

江祖平為演出貴婦，自己添了不少行頭，鞋子全都是細高跟，就是希望能多一點女人味。而她開拍至今，她所飾演就是個狠角色，她還在IG留言表示最近都是在拍吵架、打架戲，真像在拍動作片，目前最大的收穫就是瘀傷和全身痠痛，還虧自己是「老骨頭」。

江宏恩的角色定位是一位大反派，而最近他減肥廣告打的很兇，目前皮膚黝黑的他狀態非常好，但笑說和黃少祺一起演戲壓力特別大，因為黃少祺實在很注重身材維持。江宏恩強調自己仍舊不改本色，會叫一堆美食到攝影棚來餵食大家。